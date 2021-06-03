Змеиногорск: Очаровательных Близнецов – с днем рождения!

30 Мая 2021 Очаровательных Близнецов – с днем рождения! С 21 мая по 21 июня свои дни рождения отмечают те, кто родился под знаком Близнецы.

Как только не называют тех, кто родился под этим знаком: интеллектуальные, ветреные, но, при всей сложности именинников, даже критики соглашаются, что это очаровательные люди!

Они любят игру, при этом обладают живым и подвижным умом. Часто терпят неудачи из-за своего непостоянства. Болезненно чувствительны, склонны всё преувеличивать. Терпят неудачи из-за недостатка энергии и предрасположенности плыть по течению. Близнецы легко усваивают новую информацию, любят спорить, веселиться, умеют жить двойной жизнью. Они дерзки и находчивы, обладают хорошей реакцией, а иногда и литературным талантом. Самое негативное их качество – непостоянство во всём, неорганизованность, лукавство. Боятся усталости, легко утомляются. Любят смену обстановки и впечатлений. Имеют способность красиво говорить, могут легко убеждать кого угодно в чём угодно. Из них получаются замечательные предприниматели…

Про них можно говорить многое – но, самое главное, скучно рядом с Близнецом никому не будет!

Мы поздравляем всех наших земляков, друзей, родившихся под этим знаком Зодиака с днем рождения! И желаем каждому из вас большей определенности, стабильности терпимости и яркости. Это обязательно поможет вам добиваться успеха и быть постоянно счастливыми!

Змеиногорский вестник