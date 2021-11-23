Змеиногорск: Общественная палата обсудила введение QR-кодов в Алтайском крае. Главные цитаты

20 Ноября 2021 Общественная палата обсудила введение QR-кодов в Алтайском крае. Главные цитаты

19 ноября прошёл круглый стол в Общественной палате Алтайского края на тему QR-кодов, на котором выступили многие алтайские политики и общественники. Их цитаты приводит канал «Толк».

Посещение ресторанов не такое высокое, как у общественного транспорта, заявил вице-спикер АКЗС Денис Голобородько. По его мнению, QR-коды не эффективны в применении к этим заведениям. Напомним, что 19 ноября 47 рестораторов Барнаула подписали обращение к Виктору Томенко с просьбой отменить вход в их заведения по QR-кодам.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов выразил мнение, что поддержка бизнеса должна быть реальной. По его словам, «один МРОТ за неделю» не поможет.

Юрист Людмила Жгун подробно разобрала текст закона о QR-кодах и раскритиковала его, обвинив законодателей в абстрактных формулировках:

«Что подразумевается под «угрозой распространения новой коронавирусной инфекции»? Какие у неё продолжительность, разновидности? Эта терминология ничем не обозначена, просто реплика идёт».

Председатель Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц представил, как будут работать QR-коды в будущем:

«Конечно, это теории, сегодня выглядит несколько фантастически. Но, извините меня, за какой-то репост вам могут отключить QR-код в будущем. За одиночный пикет, за выход на какое-то общественное мероприятие – варианты возможны».

Амител

Змеиногорский вестник