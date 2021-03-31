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Змеиногорск: Обнародован состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию

Мар 31, 2021
ГОРНЯК22 31.03.2021

28 Марта 2021 Обнародован состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России представила состав национальной команды на предстоящий командный чемпионат мира.

Среди мужчин-одиночников в состав сборной вошли Михаил Коляда и Евгений Семененко. Среди женщин были выбраны Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. В категории парных танцев национальную команду представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а в спортивных танцах — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, победу которых на ЧМ-2021 прогнозировали эксперты портала Uffiliates.ru.

Командный турнир World Team Trophy пройдет с 15 по 18 апреля 2021 года в Осаке (Япония). 

Ранее представители России выиграли медальный зачет чемпионата мира в Стокгольме. По результатам первенства россияне завоевали шесть наград – три из которых золотые, одна серебряная и две бронзовых.

Как известно, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские фигуристы выступали на чемпионате под названием «Федерация фигурного катания на коньках России».

Змеиногорский вестник

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