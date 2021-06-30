Змеиногорск: Обязательную вакцинацию для некоторых категорий людей ввели в Республике Алтай

27 Июня 2021 Обязательную вакцинацию для некоторых категорий людей ввели в Республике Алтай

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай ввело обязательную вакцинацию для сотрудников правоохранительных органов, образования, здравоохранения, торговли и сферы услуг, а также других категорий из группы риска. Об этом сообщает ТАСС.

«Обязательной вакцинации будут подлежать все работники сферы обслуживания, государственные и муниципальные служащие, военнослужащие, работники сферы образования, правоохранительных органов [и других категорий]. До 1 июля работодатели должны подать списки работников, подлежащих вакцинации, в медицинскую сеть. До 30 июля все должны быть привиты первым компонентом вакцины», – рассказали изданию в ведомстве.

Напомним, что по состоянию на 25 июня обязательная вакцинация была введена в следующих регионах:

Москва и Московская область

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Республика Якутия (Саха)

о. Сахалин

Кемеровская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Краснодарский край

Саратовская область

Ямало-Ненецкий автономный округ

Мурманская область

Нижегородская область

Ивановская область

Тверская область

Тульская область

Севастополь и Республика Крым

Волгоградская область

Оренбургская область

Позднее к этому списку присоединилась Бурятия.

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