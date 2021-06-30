ГОРНЯК22 30.06.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Обязательную вакцинацию для некоторых категорий людей ввели в Республике Алтай

Горняк22
9 часов Ago

27 Июня 2021 Обязательную вакцинацию для некоторых категорий людей ввели в Республике Алтай

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай ввело обязательную вакцинацию для сотрудников правоохранительных органов, образования, здравоохранения, торговли и сферы услуг, а также других категорий из группы риска. Об этом сообщает ТАСС.

«Обязательной вакцинации будут подлежать все работники сферы обслуживания, государственные и муниципальные служащие, военнослужащие, работники сферы образования, правоохранительных органов [и других категорий]. До 1 июля работодатели должны подать списки работников, подлежащих вакцинации, в медицинскую сеть. До 30 июля все должны быть привиты первым компонентом вакцины», – рассказали изданию в ведомстве.

Напомним, что по состоянию на 25 июня обязательная вакцинация была введена в следующих регионах: 

  • Москва и Московская область
  • Санкт-Петербург и Ленинградская область
  • Республика Якутия (Саха)
  • о. Сахалин
  • Кемеровская область
  • Ханты-Мансийский автономный округ
  • Краснодарский край
  • Саратовская область
  • Ямало-Ненецкий автономный округ
  • Мурманская область
  • Нижегородская область
  • Ивановская область
  • Тверская область
  • Тульская область
  • Севастополь и Республика Крым
  • Волгоградская область
  • Оренбургская область

Позднее к этому списку присоединилась Бурятия.

Амител

Змеиногорский вестник

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