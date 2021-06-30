Змеиногорск: Обязательную вакцинацию для некоторых категорий людей ввели в Республике Алтай
27 Июня 2021 Обязательную вакцинацию для некоторых категорий людей ввели в Республике Алтай
Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай ввело обязательную вакцинацию для сотрудников правоохранительных органов, образования, здравоохранения, торговли и сферы услуг, а также других категорий из группы риска. Об этом сообщает ТАСС.
«Обязательной вакцинации будут подлежать все работники сферы обслуживания, государственные и муниципальные служащие, военнослужащие, работники сферы образования, правоохранительных органов [и других категорий]. До 1 июля работодатели должны подать списки работников, подлежащих вакцинации, в медицинскую сеть. До 30 июля все должны быть привиты первым компонентом вакцины», – рассказали изданию в ведомстве.
Напомним, что по состоянию на 25 июня обязательная вакцинация была введена в следующих регионах:
- Москва и Московская область
- Санкт-Петербург и Ленинградская область
- Республика Якутия (Саха)
- о. Сахалин
- Кемеровская область
- Ханты-Мансийский автономный округ
- Краснодарский край
- Саратовская область
- Ямало-Ненецкий автономный округ
- Мурманская область
- Нижегородская область
- Ивановская область
- Тверская область
- Тульская область
- Севастополь и Республика Крым
- Волгоградская область
- Оренбургская область
Позднее к этому списку присоединилась Бурятия.
Амител