Змеиногорск: «Обязательная» вакцинация. Ждать ли её на Алтае и могут ли уволить за отказ от прививки?

18 Июня 2021 "Обязательная" вакцинация. Ждать ли её на Алтае и могут ли уволить за отказ от прививки?

Обязательная вакцинация против коронавируса – одна из самых обсуждаемых тем в России. 15 июня главный санитарный врач Москвы своим указом постановила работодателям за два месяца привить не меньше 60% сотрудников. А отказавшимся от вакцинации, кажется, грозит отстранение от работы. Теперь в обществе спорят, законно ли это вообще. Тем более что в Кремле продолжают настаивать: прививка у нас – дело добровольное. Тем временем вслед за столицей ещё несколько регионов тоже объявили об «обязательной» вакцинации для отдельных категорий граждан.

Кстати, совсем скоро обсуждать необходимость введения новых ограничительных мер будут и в Алтайском крае. А на прошлой неделе губернатор региона Виктор Томенко уже дал понять профильным ведомствам, что недоволен нынешними темпами вакцинации.

Рассказываем, действительно ли эти указы делают прививку обязательной, могут ли человека оштрафовать или уволить за отказ и ждать ли подобных мер на Алтае.

1

Правда ли, что в России ввели обязательную вакцинацию?

И да, и нет. Во-первых, речь пока идёт только о Москве и нескольких регионах. Во-вторых, в приказах санитарных врачей нет слов «обязательная» или «принудительная». Формулировка такая:

«Постановляю руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Москвы, организовать проведение профилактических прививок от новой коронавирусной инфекции для не менее 60% от общей численности сотрудников».

Отмечено, что прививать работников можно любой из трёх зарегистрированных в России вакцин. При этом в Москве первый компонент нужно успеть поставить до 15 июля, а второй – до 15 августа. Кроме того, в документе подчёркивается, что правила распространяются только на определённые категории сотрудников.

На этом, по сути, всё. На первый взгляд кажется, что и наказаний за несоблюдение никаких нет. Но на самом деле всё не так.

Контроль за тем, как исполняется приказ, возложили на местные власти. А всех работодателей обязали сообщать, сколько сотрудников от общего числа привилось. Если через месяц после приказа окажется, что вакцинировались меньше 60% работников, руководителя накажут. Штраф для ИП составит от 30 до 50 тысяч рублей, а для организаций – от 100 до 300 тысяч рублей. Если нарушение выявят повторно, сумма штрафа может вырасти до миллиона рублей, а деятельность компании приостановят на срок до трёх месяцев.

Выходит, что под страхом расстрела никого прививаться не поведут. Но работодателям грозят штрафы, если требование исполняться не будет. А потому, кажется, привиться всё же придётся.

2

А это вообще законно – заставлять людей прививаться?

И да, и нет. По закону никто не может заставить человека прививаться силой или оштрафовать за отказ, пояснила amic.ru директор центра социальной и юридической поддержки «Правовое содействие» Татьяна Корнилюк.

В Кремле, кстати, тоже отметили, что это нельзя назвать обязательной вакцинацией. «По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идёт», – подчеркнул РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Но о принуждении в приказе санврача и не говорится, указывает Корнилюк. Ответственность за отказ от вакцины прописана не для работников, а для их руководителей. А вот работодатель уже вполне может отстранять от работы сотрудников, которые не согласятся на прививку. И этот порядок, по словам юриста, никаких законов не нарушает.

«В постановлении речь идёт о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. А в статье 5 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» сказано, что граждане имеют право на отказ от профилактических прививок. Но этот отказ влечёт некие отрицательные последствия: запрет на выезд в некоторые страны, временный отказ в приёме в лагеря и санатории в период эпидемий. Ну и отстранение от работы определённой категории работников, которые указаны в отдельном перечне», – объяснила Корнилюк.

Кстати, подобные нормы давно действуют для всех вакцин, которые входят в национальный календарь прививок. Там чётко прописано, кто, когда и от каких болезней должен прививаться. А если отказаться, работодатель имеет право отстранить вас от выполнения обязанностей без сохранения зарплаты. Срок ограничения может быть любым.

Только вот о ковиде в нацкалендаре ни слова. Вакцину от коронавируса в него пока не добавили. По словам юриста, это долгая и сложная процедура. Из-за этого многие решили, что за отказ от прививки никого отстранять не будут.

Но не всё так просто. У Минздрава России есть второй календарь, временный, объяснила Корнилюк, – календарь профилактических прививок. Вакцин там больше. Но обязательны они только тогда, когда санитарные власти издают специальное постановление из-за ухудшения эпидобстановки. Это и произошло в Москве и ряде регионов. И теперь там вакцинация от ковида имеет такой же статус, как если бы её включили в нацкалендарь. Соответственно, и отстранить сотрудника работодатель теперь имеет полное право. Формально никаких нарушений нет.

3

Где это уже действует?

Вслед за Москвой подобный приказ издали санитарные власти Московской области. Третьим субъектом РФ, где решили «принудить» население к вакцинации, стал соседний с Алтайским краем Кузбасс. А с 21 июня точно такой же документ начнёт действовать и на Сахалине.

Пока это всё. Но теперь практически в каждом регионе говорят о том, что обязательная вакцинация доберётся и до них. Больше всех опасаются жители Санкт-Петербурга и Крыма, где тоже сложилась неблагоприятная эпидобстановка.

4

Кому всё же придётся прививаться?

К приказу прилагается список. И его законность, кстати, тоже сейчас трактуют по-разному. По документу, вакцинация предписана сотрудникам:

торговой сферы;

салонов красоты и косметических услуг, спа, соляриев, бань и саун, физкультурно-оздоровительных центров, фитнес-клубов и бассейнов;

прачечных, химчисток и других предприятий бытовых услуг;

общественного питания;

МФЦ;

клиентских подразделений финансовых и почтовых организаций;

общественного транспорта и такси;

сферы образования, здравоохранения и соцзащиты;

сферы ЖКХ и энергетики;

культурных, выставочных и просветительских мероприятий;

развлекательных, досуговых и зрелищных мероприятий;

детских игровых комнат и развлекательных центров.

Список получился довольно обширным. И тут общественность тоже недовольна: во временном календаре указано куда меньше категорий, которым предписано прививаться от ковида. Например, сотрудников салонов красоты там нет.

Но и тут, кажется, всё законно. В том же календаре Минздрава есть сноска, что власти могут сами менять список категорий, которым показана вакцинация. Так что теперь и таксистам, и мастерам маникюра Москвы, похоже, придётся ставить прививку, чтобы продолжить работу.

5

Может быть, от прививки всё же можно как-то отказаться?

Можно, но очень осторожно. Собственно, право человека на отказ прописано в самих законах, отметила Корнилюк. И в очередной раз подчеркнула, что последствия там тоже обозначены. В случае трудовых отношений – отстранение от работы. Хотите отказываться – отказывайтесь. Но будьте готовы, что в офис вас не пустят.

6

А если мне вообще нельзя ставить вакцину?

Тогда никаких претензий к вам не будет. Давить на вас и уж тем более отстранять от работы никто не имеет права. Вакцину не будут вводить несовершеннолетним, а также людям, у которых:

гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины;

тяжёлые аллергические реакции на компоненты вакцины или на куриный белок;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также обострение хронических заболеваний (в этом случае вакцинацию перенесут на время, когда состояние больного улучшится).

Беременным и тем, кто кормит грудью, тоже прививку ставить не будут. Естественно, как и при обычной (не «обязательной») вакцинации, перед процедурой человека осмотрит фельдшер.

7

Могут ли меня уволить за отказ от вакцинации?

Нет. В Трудовом кодексе нет такого основания для увольнения, как отказ от прививки, объяснила Корнилюк. И оштрафовать, кстати, тоже не могут. Работодатель вообще не может оказывать на вас никакого давления.

Никаких правовых последствий для человека, который отказался от прививки, не будет, подчеркнула юрист. И если вам всё же угрожают, нужно обращаться в трудовую инспекцию.

Тем не менее Корнилюк считает, что на практике всё будет по-другому. Хотя бы потому, что отстранение от работы – уже существенный рычаг психологического воздействия на человека. Пусть в документах и нет слова «обязательный», по факту так и есть. Хочешь работать – прививайся. Иначе придётся сидеть дома.

8

Придёт ли обязательная вакцинация на Алтай?

Пока непонятно. Как пояснил amic.ru пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев, оперштаб в ближайшее время соберётся на совещание, где специалисты профильных ведомств будут обсуждать необходимость введения новых ограничительных мер. Но ни «обязательную» вакцинацию, ни какие-то другие меры в правительстве региона пока даже предварительно не обговаривали. Точную дату заседания оперштаба пока не назвали.

По словам Негреева, принимать решения оперштаб будет исходя из того, как эпидобстановку в Алтайском крае оценивают специалисты Роспотребнадзора, Минздрава и других структур. Напомним, 16 июня в пресс-службе крайздрава amic.ru рассказали, что ситуация с заболеваемостью ухудшается, но пока незначительно. Медики готовятся к ухудшению, но больше из-за ситуации в соседних регионах.

По данным на 17 июня, в крае выявили 76 новых заболевших коронавирусом. Днём ранее, 16 июня, оперштаб отчитался о 73 новых случаях. Всего же за время пандемии, по официальным данным, ковидом заболели 52 689 человек. 3330 из них скончались.

Амител

Змеиногорский вестник