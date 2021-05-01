Змеиногорск: Объекты для благоустройства в Змеиногорске в 2022 году надо выбрать уже сейчас!

28 Апреля 2021 Объекты для благоустройства в Змеиногорске в 2022 году надо выбрать уже сейчас! Администрация города Змеиногорска Змеиногорского района проводит голосование по отбору двух общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».



Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина (3 этап)



Благоустройство автомобильной стоянки по ул. Фролова



Благоустройство смотровой площадки у карьера Змеиной горы



Благоустройство прилегающей территории к памятнику Ермака

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Змеиногорский вестник