ГОРНЯК22 02.05.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Объекты для благоустройства в Змеиногорске в 2022 году надо выбрать уже сейчас!

Горняк22
16 часов Ago

28 Апреля 2021 Объекты для благоустройства в Змеиногорске в 2022 году надо выбрать уже сейчас! Администрация города Змеиногорска Змеиногорского района проводит голосование по отбору двух общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».
 
Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина (3 этап)
 
Благоустройство автомобильной стоянки по ул. Фролова
 
Благоустройство смотровой площадки у карьера Змеиной горы
 
Благоустройство прилегающей территории к памятнику Ермака

Проголосовать можно на страницах «ЗВ» в соц.сетях https://ok.ru/profile/582512049595  https://vk.com/zmnvest_ru 

Змеиногорский вестник

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