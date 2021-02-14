Змеиногорск: Об обеспечении безопасности при обслуживании и очистке кровель • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

10 Февраля 2021 Об обеспечении безопасности при обслуживании и очистке кровель
В условиях обильных осадков на крышах зданий и сооружений накапливается большая снежная масса, что может привести к чрезвычайной ситуации.
Чтобы не допустить такой ситуации, требуется периодически осуществлять сброс снега с крыш. При проведении таких работ необходимо безусловное соблюдение требований правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 155н (далее — Правила).
При этом напоминаем, что в соответствии с Правилами, к работам на высоте допускаются лица достигшие возраста восемнадцати лет, прошедшие обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, имеющие квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ, подтвержденную документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации после проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.
В целях обеспечения безопасности работ на высоте работодатель до начала выполнения таких работ должен организовать проведение техникотехнологических и организационных мероприятий, в том числе:
разработку и выполнение плана производства работ на высоте, выполняемых на рабочих местах с меняющимися по высоте рабочими зонами (нестационарные рабочие места), или разработку и утверждение технологических карт на производство работ; ограждение места производства работ, вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков), использование средств коллективной и индивидуальной защиты (страховочные пояса, привязи);
назначение лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, за выдачу наряда-допуска, составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, а также проводящих обслуживание и периодический осмотр СИЗ.
Также до начала выполнения работ на высоте работодатель должен оформить наряд-допуск.
В исключительных случаях (предупреждение аварии, устранение угрозы жизни работников, ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий) работы на высоте могут быть начаты без оформления наряда-допуска под руководством работников, назначаемых работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ на высоте. При этом, если указанные работы выполняются более суток, оформление наряда-допуска должно быть произведено в обязательном порядке.