Змеиногорск: Об обеспечении безопасности при обслуживании и очистке кровель • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

10 Февраля 2021 Об обеспечении безопасности при обслуживании и очистке кровель

В условиях обильных осадков на крышах зданий и сооружений накап­ливается большая снежная масса, что может привести к чрезвычайной ситу­ации.

Чтобы не допустить такой ситуации, требуется периодически осу­ществлять сброс снега с крыш. При проведении таких работ необходимо безусловное соблюдение требований правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 155н (далее — Правила).

При этом напоминаем, что в соответствии с Правилами, к работам на высоте допускаются лица достигшие возраста восемнадцати лет, прошедшие обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, имеющие квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ, подтвержденную документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации после проведения обучения и проверки знаний тре­бований охраны труда, а также обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

В целях обеспечения безопасности работ на высоте работодатель до начала выполнения таких работ должен организовать проведение технико­технологических и организационных мероприятий, в том числе:

разработку и выполнение плана производства работ на высоте, выпол­няемых на рабочих местах с меняющимися по высоте рабочими зонами (не­стационарные рабочие места), или разработку и утверждение технологиче­ских карт на производство работ; ограждение места производства работ, вы­вешивание предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков), ис­пользование средств коллективной и индивидуальной защиты (страховочные пояса, привязи);

назначение лиц, ответственных за организацию и безопасное проведе­ние работ на высоте, за выдачу наряда-допуска, составление плана меропри­ятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной си­туации и при проведении спасательных работ, а также проводящих обслужи­вание и периодический осмотр СИЗ.

Также до начала выполнения работ на высоте работодатель должен оформить наряд-допуск.

В исключительных случаях (предупреждение аварии, устранение угро­зы жизни работников, ликвидация последствий аварий и стихийных бед­ствий) работы на высоте могут быть начаты без оформления наряда-допуска под руководством работников, назначаемых работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ на высоте. При этом, если указанные работы выполняются более суток, оформление наряда-допуска должно быть произведено в обязательном порядке.

Змеиногорский вестник