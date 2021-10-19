Змеиногорск: О «суперволне» ковида в России предупредил эксперт

17 Октября 2021 О «суперволне» ковида в России предупредил эксперт Нынешняя волна коронавируса в России продлится до весны, заметного снижения заболеваемости не произойдет, заявил иммунолог Николай Крючков, пишет ura.ru.

«Текущая волна, в кавычках, будет частью большой суперволны „осень-зима-весна“. Сейчас видим только часть этой суперволны. И опять мы увидим, что вверх пойдет заболеваемость, потом, во второй половине ноября, у нас, скорее всего, будет стабилизация ситуации. Далее мы переждем какое-то время, и опять выше пойдет, будет уже декабрьская, а точнее, январская волна, и затем, скорее всего, весенняя», — сказал специалист.

По его мнению, серьезной стабилизации ситуации между вспышками не будет, так же как и низких цифр заболеваемости.

«Поэтому назовем ее большой суперволной», — сказал Крючков.

https://altapress.ru/zdorovie/story/o-supervolne-kovida-v-rossii-predupredil-ekspert-294956?utm_sour…=

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