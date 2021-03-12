Змеиногорск: О страшном недуге замолвите слово…

9 Марта 2021 О страшном недуге замолвите слово…

Педагоги и обучающиеся МБУДО «ДТДиМ» Змеиногорского района приняли участие в акции «PROЗОЖ», посвящённой Всесибирскому дню профилактики ВИЧ-инфекции, которая проходила с 1 по 8 марта 2021 года в Алтайском крае.

Цель акции – сформировать толерантное отношение к больным СПИДом людям, показать обществу, что при соблюдении мер предосторожности люди с вирусом иммунодефицита не опасны, а так же популяризация здорового образа жизни, профилактика распространения ВИЧ в молодёжной среде.

Символом надежды всего человечества на будущее без СПИДа стала красная ленточка в виде перевернутой буквы V, такую ленточку надевают в память о людях, погибших от этого страшного заболевания, в честь врачей борющихся с этой неизлечимой болезнью и как предостережение всему мировому сообществу.

Змеиногорский вестник