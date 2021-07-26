Змеиногорск: О действующих мерах социальной поддержки педагогических работников в Алтайском крае

23 Июля 2021 О действующих мерах социальной поддержки педагогических работников в Алтайском крае В регионе сложилась система различных мер поддержки педагогических работников.

Так, на конкурсной основе действуют единовременные компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей учителям в рамках программы «Земский учитель». Эта программа стартовала в прошлом году и рассчитана на четыре года. За это время число получателей выплаты составит 175 человек, отметили в министерстве образования и науки региона. Кроме того, педагогическим работникам сельской местности ежемесячно предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения. С 2020 года из средств федерального бюджета идет ежемесячная надбавка к заработной плате классным руководителям в размере пяти тысяч рублей ежемесячно. При этом выплата из средств краевого бюджета также сохранена.

Ежегодно 320 педагогических работников за счет средств краевого бюджета проходят санаторно-курортное лечение. В ведомстве добавили, что в настоящее время при трудоустройстве в образовательные организации Алтайского края у молодых специалистов есть возможность получить ряд мер материальной поддержки из средств регионального и муниципального бюджетов. Так, на конкурсной основе выплачиваются краевые единовременные пособия 80 молодым специалистам из числа выпускников организаций высшего образования (в размере 300 тысяч рублей), профессиональных образовательных организаций (в размере 200 тысяч рублей), трудоустроившимся в малочисленные сельские школы края. Из средств муниципальных бюджетов молодым специалистам также предоставляется единовременная выплата в размере от 10 до 120 тысяч рублей. На территории 34 муниципальных образований региона им предоставляется выплата компенсации аренды жилого помещения. Кроме того, молодым специалистам уже в первый год работы повышают оклад на 30%, до 20% — во второй год, до 10% — в третий год работы.

В целях поддержки творчески работающих учителей в крае проводится ряд конкурсов профессионального мастерства. Так, 10 победителей конкурса на соискание премии губернатора Алтайского края имени Степана Титова получают по 125 тысяч рублей. В рамках конкурса на получение денежных поощрений, премий губернатора Алтайского края лучшими педагогическими работниками, руководителями организаций, осуществляющих образовательную деятельность, присуждают 54 премии по 50 тысяч рублей и 3 премии по 100 тысяч рублей. В краевом конкурсе «Учитель года Алтая» премия победителю составляет 300 тысяч рублей, в том числе в номинации «Педагогический дебют» — 150 тысяч рублей.

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru

Змеиногорский вестник