Змеиногорск: Новый рекорд по числу смертей от COVID-19 зарегистрировали в России

13 Ноября 2021 Новый рекорд по числу смертей от COVID-19 зарегистрировали в России 1 241 летальный исход среди пациентов с COVID-19 зарегистрировали в России за минувшие сутки — это новый рекорд с начала пандемии. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число умерших с начала пандемии достигло 254 167 человек.

За сутки лабораторно подтвердили 39 256 случаев заражения COVID-19, общее инфицированных достигло 9 031 851 человек в 85 регионах.

На первом месте по суточному приросту находится Москва (+4185), второе место занимает Санкт-Петербург (+3273), третье — Московская область (+2891).

Выздоровели еще 33 802 пациента, всего за время эпидемии из больниц выписали 7 754 764 человека.

https://www.amic.ru/news/492735/

Змеиногорский вестник