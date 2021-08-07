Змеиногорск: Новый коронавирусный антирекорд: на утро 4 августа в госпиталях края скончались 25 человек от COVID-19

4 Августа 2021 Новый коронавирусный антирекорд: на утро 4 августа в госпиталях края скончались 25 человек от COVID-19 В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 275 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 113 пациентов, умерло 25 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 63 191 человек, в т.ч. 4301 ребёнок. Выздоровели всего 49 385 человек (+ 113). Умерло 4 047 человек (+ 25), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 012 человек (+ 22); иные причины смерти – 1035 человек (+ 3).

По состоянию на 4 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 162 человека.

Кроме этого, 547 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 812, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 228.

Минздравом края развернуто 4686 коек, к кислороду имеют подключение 3492, с ИВЛ – 335. Резервных коек: 4686-3162-547=977.

60 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

564 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 275 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 92, Бийск – 30, Заринск – 15, Рубцовск – 12, Новоалтайск – 10, Алейск, Камень-на-Оби, Алейский, Локтевский районы – по 8 заболевших, Завьяловский, Заринский районы – по 7 заболевших, Первомайский, Топчихинский районы – по 6 заболевших, Калманский, Тальменский, Тюменцевский районы – по 4 заболевших, Бийский, Залесовский, Тогульский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Ельцовский, Косихинский, Поспелихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Солтонский, Троицкий районы – по 2 заболевших, Алтайский, Бурлинский, Егорьевский, Зональный, Каменский, Ключевской, Кулундинский, Курьинский, Петропавловский, Романовский, Суетский, Усть-Калманский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 22755, Алейск — 1043, Алейский район — 425, Алтайский район — 266, Баевский район — 155, Белокуриха — 335, Бийск — 5518, Бийский район — 689, Благовещенский район — 786, Бурлинский район — 405, Быстроистокский район — 116, Волчихинский район — 433, Егорьевский район — 366, Ельцовский район — 61, Завьяловский район — 304, Залесовский район — 313, Заринск — 1656, Заринский район — 251, ЗАТО Сибирский — 143, Змеиногорский район — 641, Зональный район — 312, Калманский район — 558, Камень-на-Оби — 892, Каменский район — 345, Ключевский район — 374, Косихинский район — 311, Красногорский район — 98, Краснощековский район — 261, Крутихинский район — 335, Кулундинский район — 760, Курьинский район — 267, Кытмановский район — 189, Локтевский район — 826, Мамонтовский район — 327, Михайловский район — 644, Немецкий национальный район — 374, Новичихинский район — 321, Новоалтайск — 1765, Павловский район — 787, Панкрушихинский район — 131, Первомайский район — 1072, Петропавловский район — 225, Поспелихинский район — 786, Ребрихинский район — 523, Родинский район — 404, Романовский район — 183, Рубцовск — 4452, Рубцовский район — 586, Славгород — 1435, Смоленский район — 282, Советский район — 184, Солонешенский район — 136, Солтонский район — 174, Суетский район — 65, Табунский район — 309, Тальменский район — 943, Тогульский район — 297, Топчихинский район — 536, Третьяковский район — 272, Троицкий район — 342, Тюменцевский район — 231, Угловский район — 216, Усть-Калманский район — 304, Усть-Пристанский район — 311, Хабарский район — 209, Целинный район — 281, Чарышский район — 199, Шелаболихинский район — 333, Шипуновский район — 625, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 800 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 39169 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 63191 заболевших: 15320 – у больных внебольничной пневмонией, 39473 – у заболевших ОРВИ, в 8398 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1796578 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 307,24 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 7362 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7620 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступил 604 961 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

Змеиногорский вестник