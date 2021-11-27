ГОРНЯК22 27.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Новый год-2022. Какому животному он посвящен и как уже в январе примагнитить к себе счастье

Горняк22
12 часов Ago

25 Ноября 2021 Новый год-2022. Какому животному он посвящен и как уже в январе примагнитить к себе счастье Покровитель наступающего 2022-го — Голубой водяной тигр. Он следует за Кроликом, Драконом, Змеей, Лошадью, Козой, Обезьяной, Петухом, Собакой, Свиньей, Крысой и Быком. Рассказываем, чего ждать от величественного полосатого символа и как с его помощью не упустить удачу в новом году.

Как вести себя в год Голубого водяного тигра?
Астрологи убеждены: тигр — зверь волевой, бесстрашный и упертый. Он любит кардинальные перемены. Именно поэтому в 2022 году можно смело менять работу, искать любовь, экспериментировать с имиджем и хобби.
Правда, вести чрезмерно праздную жизнь не следует. Это может привести к неприятным «цунами»: горестям, бедам и болезням.

Как поймать фортуну в 2022-м?
Заведите в доме символ года. Или же купите себе маленького ювелирного (игрушечного) тигра, чтобы носить его с собой. Можно, к примеру, каждый день надевать брошку с этим животным — тогда успех в работе и семейной жизни гарантирован.

А наряжаться в леопардовую и полосатую одежду на Новый год можно?
Нет. Это плохая примета. Ведь Тигр может принять вас за соперника. Лучше выбрать «благоприятный» однотон: золотистый или бордовый.

С кем рожденные под знаком Тигра могут построить крепкую любовь?
Тигры наиболее совместимы с Драконами, Лошадьми и Свиньями. Наименее — с Быками, Змеями и Обезьянами.

Счастливые знаки для тех, кто родился в год Тигра
Тиграм приносят удачу:
цвета — синий, серый, оранжевый, белый;
числа — 1, 3, 4;
цветы — желтая лилия, цинерария.
https://altapress.ru/zhizn/story/noviy-god-kakomu-zhivotnomu-on-posvyashchen-i-kak-uzhe-v-yanvare-pr…

Змеиногорский вестник

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