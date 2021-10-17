Змеиногорск: Новости Змеиногорской прокуратуры

14 Октября 2021 Новости Змеиногорской прокуратуры

Внесены изменения в размеры затрат для предоставления льготным категориям граждан бесплатных лекарств, медицинских изделий и лечебного питания.

В связи с принятием постановления Правительства РФ от 08.06.2021 №869 с 1 февраля 2021 года норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, установлен в размере 929,8 рублей.

На бесплатные лекарства и медицинские изделия имеют право более 20 категорий льготников, в числе которых инвалиды, люди с хроническими заболеваниями, участники Великой Отечественной войны, чернобыльцы, представители малочисленных народов Севера.

Межрайонный прокурор советник юстиции В.В.Евдокимов

Вступили в силу Правила исчисления среднего заработка по последнему месту работы (службы)

С 25 сентября 2021 года вступили в силу Правила исчисления среднего заработка по последнему месту работы (службы), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2021 № 1552.

Согласно общему правилу исчисление среднего заработка осуществляется органами службы занятости на основе сведений о выплатах и иных вознаграждениях, на которые были начислены страховые взносы на ОПС.

Работодателем исчисление среднего заработка осуществляется в установленных случаях, например, если у гражданина отсутствовал доход или полученные доходы не подлежали обложению страховыми взносами.

Средний заработок работника исчисляется за последние 3 календарных месяца, предшествующие месяцу увольнения. При этом учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые в соответствующей организации независимо от источников этих выплат.

Документ регламентирует также случаи исчисления среднего заработка при установлении работнику неполного рабочего времени, при суммированном учете рабочего времени.

Помощник прокурора Н.В.Эйхольц

Инвалид сможет приобрести техническое средство реабилитации по электронному сертификату

Приобретать и оплачивать технические средства реабилитации по электронному сертификату станет возможным с 27.09.2021 в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 491-ФЗ «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата».

Данный Закон устанавливает правовые и организационные основы применения электронного сертификата, регулирует порядок его формирования и изменения, порядок приобретения и оплаты отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата.

Кроме основных категорий инвалидов, право на покупку протезов, колясок, прочих товаров и услуг с использованием электронного сертификата получат инвалиды войны, участники Великой отечественной войны, ветераны боевых действий и другие категории граждан, получающие государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг.

С использованием электронного сертификата можно будет приобрести:

1) технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета;

2) товары, работы, услуги, связанные с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая;

3) лекарственные препараты для медицинского применения в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, по рецептам на лекарственные препараты, медицинские изделия по рецептам на медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов.

Однако, необходимо обратить внимание, что положения Закона о приобретении с использованием электронного сертификата товаров, работ, услуг, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая, вступают в силу лишь с 01 января 2023 г.

Формирование и изменение электронного сертификата обеспечиваются оператором информационной системы. Государственная информационная система электронных сертификатов ведется в целях учета сведений об электронных сертификатах и операциях, совершаемых с их использованием.

Межрайонный прокурор советник юстиции В.В.Евдокимов

Введена уголовная ответственность за доступ к коммерческой тайне через шантаж, обман или принуждение

Федеральным законом от 11 июня 2021 г. № 216-ФЗ внесены изменения в статьи 183 и 320 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Так, установлена уголовная ответственность за разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, а также его близких, если это деяние совершено лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью. За разглашение таких сведений может грозить до 2-х лет ограничения свободы.

В перечень уголовно наказуемых способов получения налоговой, банковской и коммерческой тайны включены обман, шантаж и принуждение. Кроме этого, с 3-х до 4-х лет увеличен срок принудительных работ и лишения свободы за незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе».

Заместитель межрайонного прокурора А.С.Плеханов

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

С 1 сентября 2021 года вступила в силу ст. 1 Федерального закона от 29.12.2020 № 471-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», содержащая поправки к КоАП РФ, согласно которым в случае, если правонарушение зафиксирует работающее в автоматическом режиме специальное техническое средство, имеющее функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средство фото- и киносъемки, видеозаписи, жалобу на постановление по делу можно подать с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

В этом случае копию решения по жалобе смогут направить заявителю через портал в течение 3 дней с даты его вынесения.

С указанной даты вступили в силу Правила направления экземпляров постановлений и копий решений по жалобам на постановления по делу об административном правонарушении и материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 19.06.2021 № 947.

Так, постановление считается доставленным на следующий день с момента:

— его размещения на Госуслугах — если адресат согласился получать такие документы лишь этим способом;

— входа адресата на портал в течение 7 дней с даты размещения — если согласия нет.

Документ будет направлен на бумаге, если адресат:

— не зарегистрировался на Госуслугах;

— не зашел на портал в течение 7 дней с даты размещения постановления и не дал согласия получать такие документы через него или отозвал согласие;

— отказался получать постановления через Госуслуги.

Копию решения по жалобе считается доставленной через Госуслуги с момента входа адресата на портал.

По общему правилу обжаловать постановление можно в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Старший помощник прокурора Д.В.Романенко

Змеиногорский вестник