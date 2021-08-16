Змеиногорск: Новости грустные: в Змеиногорске — 11 заболевших ковидом!

12 Августа 2021 Новости грустные: в Змеиногорске — 11 заболевших ковидом! В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 275 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 158 пациентов, умерло 25 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 65 396 человек, в т.ч. 4 472 ребёнка. Выздоровели всего 50 545 человек (+ 158). Умерло 4 234 человека (+25), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 182 человека (+ 25); иные причины смерти – 1 052 человека (+ 0).

По состоянию на 11 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 847 человек.

Кроме этого, 495 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 746, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 232.

Минздравом края развернуто 4686 коек, к кислороду имеют подключение 3492, с ИВЛ – 337. Резервных коек: 4686-2847-495=1344.

56 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

459 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

275 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией сегодня: Барнаул – 91, Бийск – 37, Рубцовск – 16, Первомайский район – 12, Змеиногорский и Ребрихинский районы – по 11 заболевших, Калманский район – 9, Алейск, Заринск, Мамонтовский район – по 8 заболевших, Новоалтайск – 6, Зональный, Михайловский районы – по 5 заболевших, Алтайский, Ельцовский, Локтевский, Солонешенский, Третьяковский районы – по 4 заболевших, Алейский, Троицкий, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Крутихинский, Курьинский, Павловский, Рубцовский, Солтонский, Топчихинский, Усть-Калманский районы – по 2 заболевших, Завьяловский, Косихинский, Романовский, Тальменский, Целинный районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 23510, Алейск — 1090, Алейский район — 450, Алтайский район — 302, Баевский район — 174, Белокуриха — 335, Бийск — 5796, Бийский район — 728, Благовещенский район — 786, Бурлинский район — 405, Быстроистокский район — 116, Волчихинский район — 436, Егорьевский район — 366, Ельцовский район — 78, Завьяловский район — 332, Залесовский район — 320, Заринск — 1735, Заринский район — 259, ЗАТО Сибирский — 154, Змеиногорский район — 683, Зональный район — 326, Калманский район — 601, Камень-на-Оби — 922, Каменский район — 348, Ключевский район — 374, Косихинский район — 339, Красногорский район — 105, Краснощековский район — 263, Крутихинский район — 350, Кулундинский район — 761, Курьинский район — 278, Кытмановский район — 201, Локтевский район — 859, Мамонтовский район — 360, Михайловский район — 652, Немецкий национальный район — 375, Новичихинский район — 324, Новоалтайск — 1821, Павловский район — 799, Панкрушихинский район — 139, Первомайский район — 1112, Петропавловский район — 225, Поспелихинский район — 786, Ребрихинский район — 578, Родинский район — 417, Романовский район — 203, Рубцовск — 4555, Рубцовский район — 603, Славгород — 1437, Смоленский район — 282, Советский район — 197, Солонешенский район — 154, Солтонский район — 186, Суетский район — 66, Табунский район — 309, Тальменский район — 971, Тогульский район — 297, Топчихинский район — 565, Третьяковский район — 284, Троицкий район — 357, Тюменцевский район — 259, Угловский район — 223, Усть-Калманский район — 327, Усть-Пристанский район — 315, Хабарский район — 211, Целинный район — 293, Чарышский район — 207, Шелаболихинский район — 349, Шипуновский район — 638, Яровое – 738

Из общего числа заболевших 838 случаев – завозные, в т.ч. 241 – из-за рубежа; 40 600 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 65 396 заболевших: 15631 – у больных внебольничной пневмонией, 41325 – у заболевших ОРВИ, в 8440 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1851583

человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 297,60 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 8128 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 8384 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 637 903 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 12.08.2021 в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 540402 человека, в том числе: 117 042 человека получили первую прививку; 422 820 человек полностью привиты (получили две прививки); 540 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник