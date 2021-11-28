Змеиногорск: Новогодняя «Алтайская ёлка – 2022» пройдёт в режиме онлайн

25 Ноября 2021 Новогодняя «Алтайская ёлка – 2022» пройдёт в режиме онлайн

Большинство праздничных событий состоятся в дистанционном формате: интерактивное онлайн-представление «Мир в ожидании чудес», онлайн-экскурсии «Новогоднее путешествие вокруг света», профильная смена «Выше ёлки», дистанционный проект «Ремесло под Рождество», краевая олимпиада «Новогодний лабиринт», мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и живописи для детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, запланирован ряд очных мероприятий, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и правил. На базе краевых оздоровительных лагерей с круглогодичным пребыванием детей пройдут профильные смены для победителей всероссийских конкурсов и региональных программ.

Проект «Алтайская ёлка – 2022» будет доступен с 18 декабря 2021 года по 11 января 2022 года на площадках сайтов учреждений дополнительного образования Алтайского края, в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, TikTok, а также видеохостинге YouTube.

С 18 по 30 декабря на сайтах организаторов будет размещен Адвент-календарь с новогодними подборками и активностями для детей всех возрастов.

Ежедневно с 31 декабря по 11 января в 12:00 новогодние представления будут транслироваться в течение 40 – 45 минут на видеохостинге YouTube.

Сейчас дорабатываются сценарные и режиссёрские материалы, проверяется техническое оснащение для видеосъёмки, звукового сопровождения и монтажа.

Дети-участники «Алтайской ёлки – 2022» в этом году по объективным причинам не смогут поехать в Москву на Кремлёвскую ёлку, тем не менее они получат подарки от Деда Мороза, который сделает всё возможное для их хорошего настроения и настоящего новогоднего веселья, сооббщают в Министерстве образования и науки Алтайского края.

Организаторами праздничных новогодних мероприятий выступили: Алтайский краевой детский экологический центр, Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», Алтайский краевой дворец творчества детей и молодёжи, «Кванториум.22», «IT-куб» (структурное подразделение Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования имени Олега Львова), а также семь опорных образовательных центров Алтайского края, расположенных в Рубцовске, Заринске, Камне-на-Оби, Славгороде, Алейске, Змеиногорске и Бийске.

НКО 22

Змеиногорский вестник