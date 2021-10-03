Змеиногорск: Новая волна коронавируса станет самой тяжелой для россиян

1 Октября 2021 Новая волна коронавируса станет самой тяжелой для россиян Новая волна пандемии коронавируса станет для россиян самой тяжелой. К такому выводу пришел главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков, чьи слова приводит ТАСС.

По мнению врача, ситуация стабилизируется только к середине декабря. Тимаков предполагает, что следующие волны будут переноситься легче, поскольку россияне будут реже заболевать тяжелой формой ковида.

«Четвертую или пятую волну, которая будет в любом случае, мы скорей всего переживем в более-менее, наверное, легкой форме. Будет не такое количество тяжелых случаев. Заболевших будет много, но тяжелых случаев будет все меньше с каждой волной», — рассказал медик.

Инфекционист считает, что третья волна, которая началась в июне и продолжается до сих пор, растянется на шесть месяцев. Он полагает, что снижение числа заболевших начнется в ноябре, а стабилизируется ситуация к концу года. «В декабре мы увидим стабильное одинаковое количество [заболевших], вероятно, как той зимой. В любом случае оно будет выше, но будет стабильное и одинаковое на протяжении всей зимы до весны».

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Змеиногорский вестник