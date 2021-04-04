Змеиногорск: Новая техника и качественно исполненные работы – заполонили «Пожарную ярмарку» в Змеиногорском районе

1 Апреля 2021 Новая техника и качественно исполненные работы – заполонили «Пожарную ярмарку» в Змеиногорском районе

24 из 32 работ представленных на заключительный районный этап конкурса «Пожарная ярмарка — 2021» стали призовыми, по праву заняв 1-е, 2-е ,3-е место.

В этом году школьники и воспитанники творческих коллективов Змеиногорского района со своими преподавателями-наставниками решили удивить жюри и новыми техниками и качеством. И надо сказать, что у них это получилось!

Аппликация пайетками, керамика и тестопластика, 3-D рисование пластиком в сочетании с природными материалами — это только часть новых техник, в которых ребята преуспели. А еще хорошо освоенные: вязание, пластелинография, компьютерная графика, и другие.

Юные художники, как композиторы, имея в арсенале всего семь нот, сочетали эти техники в разных вариациях, чтобы создать свои неповторимые творения. Громко сказано подумаете вы? Может быть. Но, детские работы, в этом году зазвучали по новому! Чему жюри, в составе которого были преподаватели прикладного творчества и пожарные местного гарнизона, конечно порадовались. Ими было отмечено, что работы, несмотря на юный возраст участников: 12 финалистов были в возрастной категории 8-10 лет, 14 ребят от 11 до 14 лет, и 6 старшеклассников, качественно выросли.

Например, в технике «вязание» были исполнены целые композиции. Чего только стоит историческая панорама: где брандмейстер мчит на пожар в конной повозке с пожарным вооружением, запряженной белой лошадью. В другой работе, связанной крючком, уже современный пожарный тушит пожар в жилом доме, и из связанного рукава, льются вязаные струи воды.

Очень символично смотрится работа, посвященная погибшим пожарным при исполнении служебного долга, в технике аппликация паетками. Издалека — это пожарный в боевке, при приближении изображение рассыпается на множество разноцветных сияющих звездочек… Может это искорки счастья людей получивших благодаря пожарным второе рождение? А может…? Сколько зрителей столько и мнений. Но если работа заставила размышлять, значит это хорошая работа!

Буклеты по правилам пожарной безопасности тоже удивили. Они были исполнены настолько профессионально, с точки зрения наглядности и подачи содержания, что члены жюри предложили растиражировать их, и использовать в учебном процессе. А еще — это готовые памятки для туристов и отдыхающих в детских летних лагерях детей.

Вам захотелось увидеть это своими глазами? Познакомиться с авторами? Пожалуйста! Конкурс проходил дистанционно в режиме онлайн. Все работы финального районного конкурса «Пожарная ярмарка – 2021» будут выложены на сайте Дворца творчества детей и молодежи Змеиногорского района. Смотрите и болейте за наших, впереди Краевой и Российский этапы . Удачи!!!

Светлана Семибратова, диспетчер 74 ПСЧ ФПС ГПС, член жюри конкурса «Пожарная ярмарка – 2021»

Змеиногорский вестник