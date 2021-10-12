Змеиногорск: Нобелевскую премию мира за 2021 год присудили двум журналистам: Марии Ресса и Дмитрию Муратову!

8 Октября 2021 Нобелевскую премию мира за 2021 год присудили двум журналистам: Марии Ресса и Дмитрию Муратову! Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса и российскому журналисту и главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову.

В решении Нобелевского комитета говорится, что премия присуждена «за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира»​​​. Всего в лонг-листе значилось 329 номинантов. Из них 95 организаций.

Дмитрий Муратов стал третьим россиянином, удостоенным Нобелевской премии мира. До этого высокая награда присуждалась ученому и правозащитнику Андрею Сахарову и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву.

https://smotrim.ru/article/2623647?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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Змеиногорский вестник