Змеиногорск: Никто, кроме нас не придет им на помощь!

30 Сентября 2021 Никто, кроме нас не придет им на помощь! Змеиногорские зоозащитники проводят акцию в поддержку бездомных животных. На их просьбу помочь кормами, медикаментами откликнулись восемь земляков.

В течение месяца, благодаря работе профиля «Найди друга Змеиногорск» был найден дом для 10 собак и кошек, четверо из которых уличные, впервые получившие кров и защиту человека. Волонтёры помогают хозяевам найти потерявшихся любимцев, ежедневно кормят бездомных собак.

Им всегда нужна ваша помощь и поддержка. На день голодной бездомной собаке или кошке вполне достаточно одной пачки корма за 9-15 рублей. Такая порция в период осенних холодов и заморозков вполне может спасти жизнь животного.

Сейчас на передержке у волонтеров добавилось пять полуторамесячных щенков. Им необходимы теплая будка и питание! Не будьте равнодушными! Не проходите мимо!

Не отворачивайтесь, не думайте, что помогут другие! Возможно, Вы и были последней надеждой для этого бездомного щенка или котенка остаться в живых!

Телефон волонтеров для связи: 8-913-271-23-82, также обращайтесь на профиль в Одноклассниках «Найди друга Змеиногорск».

Змеиногорский вестник