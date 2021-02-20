Змеиногорск: Никола Студеный. Что нельзя делать и как избежать беды 17 февраля

17 Февраля 2021 Никола Студеный. Что нельзя делать и как избежать беды 17 февраля 17 февраля называли Николой Студеным — в честь преподобноисповедника Николая, игумена Студийского. Предки говорили: «Студеный день — снова шубу надень».

Что нельзя делать 17 февраля по народным поверьям?

По приметам, в этот день не стоило охотиться. Считается, что добычи 17 февраля ждать не стоит.

Собираться в дальнюю поездку 17 февраля тоже не следовало.

Считалось, что в этот день нельзя обрезать ногти, мыться и стричься. Это может привести к беде.

Народные приметы на 17 февраля

Если лес кажется черным, это примета оттепели.

Ветви елей гнутся вниз – к снегопаду, тянутся вверх – к ясному дню.

https://tolknews.ru/obsestvo/50918-nikola-studeniy-kak-izbezhat-bedi-fevralya-po-narodnim-primetam

Змеиногорский вестник