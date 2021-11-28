Змеиногорск: Неуправляемая инфекция. Эпидемиолог о мифах про вакцины, в которые верят антипрививочники

25 Ноября 2021 Неуправляемая инфекция. Эпидемиолог о мифах про вакцины, в которые верят антипрививочники

Темпы вакцинации в Алтайском крае, пусть и выросли после введения QR-кодов, всё равно остаются недостаточными. Об этом во время прямой линии заявил губернатор региона Виктор Томенко. По его словам, коллективного иммунитета край достигнет только весной 2022 года – и то, если темпы сохранятся. Согласны с этим и алтайские медики. Нынешний уровень вакцинации не способен даже замедлить распространение инфекции, считает доктор медицинских наук, завкафедрой эпидемиологии, микробиологии и вирусологии АГМУ Татьяна Сафьянова.

Правда, антипрививочников призывы врачей и властей не убеждают. А количество мифов, связанных с вакциной, продолжает расти. Если раньше люди верили, что прививки от ковида убивают, вызывают рак и чипируют нас, то теперь убеждены, что вакцинация вообще не способна остановить пандемию. Эпидемиолог объяснила amic.ru, почему несостоятельность этих мифов уже давно доказана историей.

Привитых у нас всё больше, а заболеваемость только растёт. Значит, прививки не работают

– Обычно люди сравнивают нынешнюю ситуацию с осенью 2020 года. Сейчас заболеваемость выше, чем год назад. Но нужно понимать, что и ограничительные мероприятия в 2020-м были куда более жёсткими. Лица старше 65 лет сидели дома, многие организации перешли на удалённую работу. А кинотеатры, торговые центры, фитнес-клубы и кафе вообще закрылись. И это не QR-коды, которые ввели сейчас. Это был полный локдаун.

Поэтому люди, когда начали из этого режима выходить, лучше соблюдали антиковидные меры. В транспорте большинство ездило в масках. Может, прониклись ситуацией или просто из страха это делали. И заболеваемость была меньше. А сейчас мы привыкли к условиям пандемии. В автобусе редко встретишь человека в маске. Все живут обычной жизнью. А вирус между тем тоже к нам привыкает: начинает мутировать, возникают новые клинические проявления. Поэтому заболеваемость только растёт.

Плюс, надо понимать, что мы даже минимального уровня коллективного иммунитета пока не достигли. Прослойка в 800 тысяч человек, которую мы сейчас имеем, абсолютно недостаточная. Как сказал губернатор, у нас ещё миллион человек, которые не вакцинировались. Вирусу есть где циркулировать. Если бы мы добились хотя бы 70% коллективного иммунитета, заболеваемость бы замедлилась. Мы это уже проходили со всеми инфекциями, с которыми раньше сталкивались. Но до этого нам пока очень далеко.

Прививками коллективного иммунитета не добиться. Он появится, когда все переболеют

– Конечно, это не так. Прививка работает. А как же другие инфекции, которые мы уже победили? Только благодаря вакцинопрофилактике мы избавились от такого серьёзного заболевания, как натуральная оспа. Благодаря прививкам у нас сегодня почти не регистрируется заболеваемость дифтерией, корью и краснухой.

Сами-то вирусы никуда не делись. Но когда есть коллективный иммунитет, люди болеют гораздо реже. Теперь это всё – вакциноуправляемые инфекции.

А коронавирус пока что – вакцинонеуправляемая инфекция, если так можно сказать.

Вирус постоянно мутирует, так что никакого смысла в вакцинации нет

– Во-первых, прививка всё равно работает. Антитела всё равно начнут вырабатываться. И неважно, какой это штамм, – они похожи между собой. Это же не какой-то новый вирус.

Да, человек может заболеть и после вакцинации. Но ковид, независимо от штамма, у него будет однозначно протекать намного легче и без серьёзных последствий для здоровья. Мы же видим, что со смертностью происходит сейчас. Этого можно избежать, если люди будут прививаться.

Плюс, когда есть коллективный иммунитет, вирус в принципе намного меньше мутирует. Все мутации происходят в организме инфицированных. А если у большинства есть антитела, у ковида нет возможности прижиться и как-то себя поменять. Так что чем больше будет привитых, тем быстрее мы справимся с такой сложностью, как мутагенность COVID-19.

Уж чем-чем, а QR-кодами борьбе с пандемией точно не поможешь

– Трудно оценивать, правильно или неправильно вводить QR-коды. Я бы сказала, что судить об этом в принципе сейчас неправильно. От того, как люди соблюдают эпидемиологические правила, распространение болезни зависит не меньше, чем от вакцинации.

На мой взгляд, сейчас любые меры, которые помогут снизить количество заболевших, должны быть использованы. Всё, что можно сделать, нужно сделать. В том числе и вводить QR-коды.

Другой вопрос, что это в должной мере не выполняется. Многие предприятия, которые должны работать по QR-кодам, пускают всех без проверки. Здесь у людей должна быть ответственность, потому что всё это напрямую может сказаться на заболеваемости.

Детей-то точно прививать ни к чему. Они болеют легко

– Мы, наоборот, видим, что сегодня больше болеют молодые люди. И дети тоже уже вовлечены в этот эпидпроцесс. А это ещё опаснее – они более активны, ходят по коллективам и разносят инфекцию.

Весной и осенью 2020 года несовершеннолетние так не болели, как сейчас. Сегодня же дети зачастую болеют ничуть не легче, чем взрослые.

Сейчас вакцина для детей проходит стадию клинических испытаний. Всё, что мы можем сделать для нашего ребёнка, – привиться самим, чтобы снизить риск заражения. Но когда препарат будет испытан и разрешён, детям обязательно нужно прививаться. Конечно, есть и противники. Но я думаю, что в случае с коронавирусом многие согласятся вакцинировать детей. Вряд ли взрослый, который сам перенёс COVID-19, пожелает пережить это своему ребёнку.

Антипрививочников не переубедить

– Антипрививочники всегда были и будут. Это ведь не только во время пандемии появилось. Ещё в доковидное время они активизировались каждый год, когда начиналась вакцинация против гриппа. И по другим инфекциям то же самое.

Я считаю, что с настроенными против прививок людьми можно и нужно разговаривать. Многие поменяют своё мнение со временем, когда накопится большой опыт вакцинации. А кого-то передумать заставят определённые обстоятельства в жизни.

Но работать с людьми и объяснить им все тонкости вакцинации надо. Вопрос сложный, но без прививок мы будем побеждать ковид очень долго. Вирус и дальше будет мутировать, мы вновь будем заболевать. Может, это продлится пять лет, а может, больше. Если же мы сформируем коллективный иммунитет, всё это закончится гораздо быстрее.

Амител

Змеиногорский вестник