Змеиногорск: Невролог рассказал о главной причине старческого слабоумия

11 Апреля 2021 Невролог рассказал о главной причине старческого слабоумия Самый важный фактор для того, чтобы бороться со старческой деменцией, это полноценное потребление воды. Об этом «Звезде» рассказал невролог Павел Хорошев.

«Это самый мощный фактор, который по своей силе превосходит другие», — подчеркнул врач.

По словам Хорошева, в России нет культуры потребления воды, то есть не принято выпивать полтора-два литра в день. Если организм не получает достаточное количество жидкости, то кровь становится густой, что ведет к повышению давления.

В этом случае, организму приходится сильно поднимать давление, сужая сосуды, чтобы снабдить мозг достаточным количеством кислорода и питательным веществами, заставляя при этом перегружаться сердце.

По словам невролога, абсолютное большинство случаев повышенного артериального давления связано с тем, что люди разного возраста пьют мало воды.

«Если мы не пьем достаточное количество воды, то ее реология, то есть текучесть, сильно страдает и кровь становится густой. Из-за этого организму, чтобы протолкнуть кровь сквозь мембраны, необходимо развивать гораздо большее давление, так называемое перфузионное, чем обычно», — сказал специалист.

По словам Павла Хорошева, организму также круглогодично необходимо получать достаточное количество витаминов и минералов, чтобы снизить риск старческой деменции.

«За счет фруктов восполнить необходимое количество витаминов и минералов, боюсь, что не получится. Поэтому обязательно необходимы добавки с витаминами и минералами, причем, не сезонно, как многие полагают, а круглый год», — добавил специалист.

https://altapress.ru/zdorovie/story/nevrolog-rasskazal-o-glavnoy-prichine-starcheskogo-slaboumiya-28…

Змеиногорский вестник