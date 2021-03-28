Змеиногорск: Несовершеннолетние могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности за участие в массовых беспорядках

24 Марта 2021 Несовершеннолетние могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности за участие в массовых беспорядках Неправомерное поведение несовершеннолетних всегда вызывало острую обеспокоенность и тревогу органов государственной власти и общества в целом. Несмотря на общую тенденцию снижения преступности подрастающего поколения, их девиантное поведение остается одной из важнейших проблем и реальной угрозой национальной безопасности государства.

Особое звучание эта проблема приобрела в последнее время, когда активизировалась деятельность деструктивных субъектов, активно вовлекающих подростков в массовые несанкционированные акции. В отдельных случаях такие мероприятия могут быть использованы для антиконституционных демонстраций, провокации общественных беспорядков и нарушения прав и интересов граждан.

В этой связи необходимо напомнить, как самим подросткам, так и их законным представителям, требования закона об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних.

В начале нужно определить, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность.

Статьей 2.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) установлен нижний порог, по достижении которого наступает административная ответственность — 16 лет. И в отличие от Уголовного кодекса РФ, административное законодательство никаких исключений из этого правила не предусматривает.

Уголовная ответственность, по общему правилу, наступает также с 16 лет. Вместе с тем, за совершение ряда преступлений, перечисленных в части 2 статьи 20 Уголовного кодекса РФ, она наступит и для лиц, достигших ко времени совершения преступления 14-летнего возраста.

В число таких исключений входят среди прочего – заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), участие в массовых беспорядках (часть вторая статьи 212), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), вандализм (статья 214) и др.

Из анализа приведенных положений административного и уголовного законодательства видно, что административная ответственность наступает, если правонарушение, которое совершает несовершеннолетний, по своему характеру не содержит признаки смежного состава преступления, ответственность за которое установлена с 14 лет.

Не менее важно определить, какие действия образуют состав административного правонарушения в рассматриваемой сфере.

В соответствии с действующим законодательством, несовершеннолетний, являясь субъектом административных правоотношений, подлежит административной ответственности за нарушение требований:

• статьи 5.38 КоАП РФ (воспрепятствование организации или проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо участию в них, а равно принуждение к участию в них);

• статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство);

• статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования),

• статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка);

• статьи 20.3.2 КоАП РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации).

Таким образом, подросткам, достигшим возраста административной и уголовной ответственности нужно помнить, что участие в незаконных массовых акциях в зависимости от конкретных обстоятельств может образовывать составы, как административных правонарушений, так и составы преступлений, за совершение которых в несовершеннолетнем возрасте лицо наказывается строго. А привлечение к установленной законом ответственности может негативно отразиться на их дальнейшей судьбе.

Алексей Плеханов, заместитель Змеиногорского межрайонного прокурора, советник юстиции

Змеиногорский вестник