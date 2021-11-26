Змеиногорск: Непривитому депутату АКЗС из-за отсутствия QR-кода придётся жить в здании парламента

24 Ноября 2021 Непривитому депутату АКЗС из-за отсутствия QR-кода придётся жить в здании парламента

Депутат АКЗС от партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович во время рабочего визита в Алтайский край будет ночевать в здании парламента, передаёт «Политсибру».

Проживающий в Петербурге народный избранник приезжает в Барнаул на сессию краевых депутатов, которая состоится 26 ноября. Однако из-за отсутствия QR-кода заселиться в забронированный номер в гостинице «Барнаул» Малинковичу не удалось.

«Мне (в гостинице, – прим. «Политсибру») сказали, «до свидания, милое создание». Я с собой беру простынь, одеяло, буду ходить в туалет, чтобы почистить зубы», – рассказал коммунист, отметив, что к его намерениям в АКЗС отнеслись спокойно, хоть некоторые и поинтересовались, почему у него до сих пор нет кода.

Его отсутствие Малинкович объяснил тем, что ещё в феврале переболел ковидом и с тех пор сохраняет высокий уровень антител. А потому врачи посоветовали ему пока не прививаться.

Ранее стало известно, что депутатов Алтайского Заксобрания будут пускать на ближайшую сессию только по QR-коду либо отрицательному ПЦР-тесту, сданному не позднее чем за трое суток до заседания.

Амител

Змеиногорский вестник