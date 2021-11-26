ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Непривитому депутату АКЗС из-за отсутствия QR-кода придётся жить в здании парламента

Горняк22
6 часов Ago

24 Ноября 2021 Непривитому депутату АКЗС из-за отсутствия QR-кода придётся жить в здании парламента

Депутат АКЗС от партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович во время рабочего визита в Алтайский край будет ночевать в здании парламента, передаёт «Политсибру».

Проживающий в Петербурге народный избранник приезжает в Барнаул на сессию краевых депутатов, которая состоится 26 ноября. Однако из-за отсутствия QR-кода заселиться в забронированный номер в гостинице «Барнаул» Малинковичу не удалось.

«Мне (в гостинице, – прим. «Политсибру») сказали, «до свидания, милое создание». Я с собой беру простынь, одеяло, буду ходить в туалет, чтобы почистить зубы», – рассказал коммунист, отметив, что к его намерениям в АКЗС отнеслись спокойно, хоть некоторые и поинтересовались, почему у него до сих пор нет кода.

Его отсутствие Малинкович объяснил тем, что ещё в феврале переболел ковидом и с тех пор сохраняет высокий уровень антител. А потому врачи посоветовали ему пока не прививаться.

Ранее стало известно, что депутатов Алтайского Заксобрания будут пускать на ближайшую сессию только по QR-коду либо отрицательному ПЦР-тесту, сданному не позднее чем за трое суток до заседания.

Амител

Змеиногорский вестник

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: В центре внимания сотрудников Белокурихинского межрайонного следственного отдела СКР по Алтайскому краю предупреждение преступности несовершеннолетних — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В центре внимания сотрудников Белокурихинского межрайонного следственного отдела СКР по Алтайскому краю предупреждение преступности несовершеннолетних — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
6 часов Ago
Ранняя профилактика преступлений в молодежной среде является первоначальной задачей нашего общества. Молодое поколение, еще не сформировавшее основные жизненные  ценности и...
Горняк22: Информационный центр СК РФ: кто такой Общественный помощник следователя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Информационный центр СК РФ: кто такой Общественный помощник следователя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
6 часов Ago
Вы часто нас спрашиваете — кто такой общественный помощник следователя СК России, какие у него полномочия и как им стать?...
Горняк22: Следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по факту халатности должностного лица органа системы профилактики, повлекшей гибель годовалого ребёнка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по факту халатности должностного лица органа системы профилактики, повлекшей гибель годовалого ребёнка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
6 часов Ago
Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора...
Горняк22: Заринским МСО СУ СКР по Алтайскому краю проводится проверка по факту смерти рабочего АО «Алтай-Кокс» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Заринским МСО СУ СКР по Алтайскому краю проводится проверка по факту смерти рабочего АО «Алтай-Кокс» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
6 часов Ago
Днем 13 ноября 2021 года  в тушильной башне, расположенной на территории акционерного общества АО «Алтай-Кокс» в городе Заринске при выполнении...
Горняк22: На коллегии следственного управления СК России по Алтайскому краю обсудили работу ведомства по расследованию и профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: На коллегии следственного управления СК России по Алтайскому краю обсудили работу ведомства по расследованию и профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
6 часов Ago
Качественное рассмотрение сообщений и расследование уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних и в отношении них является одним из приоритетных направлений работы...

Читать по теме:

ВТОПЕ: