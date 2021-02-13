Змеиногорск: Необычная встреча с орланами в Тигирекском заповеднике • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

10 Февраля 2021 Необычная встреча с орланами в Тигирекском заповеднике

В последние годы зимой в Тигирекском заповеднике стали встречаться редкие в нашей стране орланы-белохвосты – крупная птица из отряда дневных хищников. Вот и в этом году, как нами упоминалось уже ранее о январских наблюдениях в Тигиреке, постоянным волонтёром, участницей фотоклуба «Сфера», Светланой Агафоновой снова отмечено большое для нашего заповедника количество этих птиц на зимовке – 4 особи. Орлан – рыбоядная птица, которая в летний период держится крупных открытых водоёмов, осенью, совершая миграцию на территорию Китайской народной республики и в Пакистан.

В естественных природных условиях орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) живет до 26 лет, в неволе – около 35–38 лет. К сожалению, 20 век стал для них самым тяжёлым периодом. Белохвосты оказались объектом тотального истребления: отстрел взрослых особей, разрушение гнёзд, уничтожение выводков. Это варварство людей привело к катастрофическому сокращению численности. К счастью сейчас ситуация меняется: пернатые хищники находятся под охраной государства, занесены в Красную книгу Алтайского края и Российской Федерации.

Величественная птица, отдавая предпочтения рыбе, не взыскательна к еде. Ищут больных и ослабленных животных, могут питаться падалью. Так и происходит в Тигирекском заповеднике. Территория, лишённая крупных незамерзающих водных объектов, в состоянии прокормить их на зимовке. Четырёх птиц, одновременно кружащих в воздухе над останками марала, Светлана заметила издали. При приближении метров за 300 они начали разлетаться. Две взрослые особи попались в объектив фотоаппарата. Надежда сфотографировать их на следующий день не оправдалась, к туше больше не вернулись.

Кто эти птицы, две пары или родители с выводком? Как бы то ни было, они остались в крае и уже скоро, отправятся на берега Алтайских водоёмов, не тратя сил на дальние перелёты, повышая шансы на успешное гнездование.

Алексей Эбель, вице-президент Союза охраны птиц России прокомментировал ситуацию с орланами в заповеднике и Алтайском крае: «Белохвосты этой зимой часто отмечались в разных местах, но постоянные зимовки существуют лишь там, где есть еда. В первую очередь, это Лебединый заказник. Здесь они ежегодно зимуют. В этом году одновременно наблюдали 4 особи. В Егорьевском районе тоже отмечаются практически ежегодно, скорее всего, выживают, в том числе и за счёт скотомогильника, в предгорьях держатся там, где много копытных, ищут павших или то, что бросают охотники и браконьеры. То, что в заповеднике было сразу 4 особи, случай, несомненно, уникальный. Могли кочевать от Оби в Казахстан. К слову, зимуют в Новосибирске у ГЭС. Думаю, что и по некоторым полыньям на Оби, например, у устья Чумыша, где орланы отмечались в 1990-е гг. Поэтому их и не увидели на следующий день. А может просто перезимовывают где-то поблизости. Скоро начнут двигаться назад, первые пары у гнёзд появляются уже в конце февраля».

Так что через пару недель у нас с вами будет возможность наблюдать в небе их неспешный полёт! Жаль только, что пока не многочисленный.

Пресс-центр Тигирекского заповедника

Змеиногорский вестник