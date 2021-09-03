Змеиногорск: Неизвестный смертоносный вирус зафиксировали в Индии
31 Августа 2021 Неизвестный смертоносный вирус зафиксировали в Индии В Индии от неизвестной болезни скончались 68 человек, 40 из них дети, сообщает РИА Новости.
У всех была вирусная лихорадка.
Симптомы
У заболевших отмечалась высокая температура, обезвоживание, падение уровня тромбоцитов в крови, а также симптомы, сходные с лихорадкой денге.
Причины
Власти отмечают, что причинами распространения болезни стала высокая влажность, вызванная ливнями, высокая температура и отсутствие гигиены, пишет bfm.ru. В результате пострадавшие районы стали идеальными для распространения инфекционных заболеваний.
Между тем врачи из Сигапура в марте 2020-го обнаружили симптомы лихорадки жирафов у больных ковидом.
Лихорадка денге (жирафов) — острое трансмиссивное вирусное заболевание. Источниками инфекции являются больной человек, обезьяны и летучие мыши. Передачу инфекции от больного человека осуществляют комары.
https://altapress.ru/zdorovie/story/neizvestniy-smertonosniy-virus-zafiksirovali-v-indii-292393