Змеиногорск: Неделя безопасности дорожного движения

22 Сентября 2021 Неделя безопасности дорожного движения

Госавтоинспекция информирует о проведении Недели безопасности дорожного движения.

На территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Змеиногорский» с 20 по 24 сентября проходит Неделя безопасности дорожного движения, в преддверии данного мероприятия с учащимися Змеиногорской школы № 3 было проведено профилактическое мероприятие по изучению и построению безопасного маршрута «Дом-Школа-Дом». Цель проводимого мероприятия профилактика детского дорожно–транспортного травматизма и закрепления навыков безопасного поведения на дороге.

В рамках проводимой Недели безопасности, Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения об обязательном соблюдении правил дорожного движения.

Пешеходы при возможности должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам и обочинам, а в остальных случаях двигаться по краю проезжей части, на встречу движения транспортных средств. Переходить проезжую часть пешеходам необходимо строго по переходу, а при отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода или перекрестка, переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны. Пешеходам стоит исключить факты перехода проезжей части в неположенном месте, и в местах ограниченной видимости. Также пешеходам стоит не забывать об обязательном использовании световозвращающих элементов в темное время суток, вне населенного пункта, а также в условия недостаточной видимости.

Водителям транспортных средств, стоит помнить об обязанности уступить дорогу пешеходам переходящим или вступившим на проезжую часть, на нерегулируемом пешеходном переходе.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения, с просьбой быть более внимательными на дорогах и соблюдать основные правила безопасности.

Змеиногорский вестник