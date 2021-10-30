Змеиногорск: Не только «Спутник». Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от коронавируса

28 Октября 2021 Не только "Спутник". Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от коронавируса

Иммунизация «Спутником V» и ревакцинация назальным препаратом могут не только защитить организм от тяжёлого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург отметил, что назальная вакцина помогает создать независимый барьер для проникновения вируса в организм на уровне местного иммунитета в области «входных ворот» вируса.

«Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», – сказал он.

Ранее Гинцбург назвал идеальный срок для ревакцинации от COVID-19. По словам специалиста, процедуру нужно проводить раз в полгода.

Амител

Змеиногорский вестник