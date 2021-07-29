Змеиногорск: Не профессиональным юристам порой бывает нелегко определить, являются действия коррупцией или нет и насколько они серьезны

26 Июля 2021 Не профессиональным юристам порой бывает нелегко определить, являются действия коррупцией или нет и насколько они серьезны Понятие коррупции закреплено в ст. 1 федерального закона «О противодействии коррупции». Под ней понимается незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, в т.ч. совершенное от имени или в интересах юридического лица.

Любые действия или бездействия, не содержащие вышеуказанных признаков, коррупционными нарушениями не являются. Коррупционные нарушения могут выражаться в дисциплинарных проступках, административных правонарушениях или коррупционных преступлениях. Дисциплинарный коррупционный проступок – это действие или бездействие лица, нарушающее законодательство о противодействии коррупции, но не являющееся преступлением или административным правонарушением.

Наиболее распространёнными дисциплинарными проступками являются: неуведомление государственным или муниципальным служащим представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры, правоохранительных органов о случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (ст.9 закона); непринятие государственным или муниципальным служащим мер по предотвращению возникшего или могущего возникнуть конфликта интересов, а равно неуведомление представителя нанимателя (непосредственного начальника) о возникшем конфликте интересов либо о наличии заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов (ст.10 закона); непредставление либо представление недостоверных неполных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственного (муниципального) служащего или его супруги (а) и несовершеннолетних детей (ст.8 закона) и т.д.

Так, например, государственный служащий в справке о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера не указал сведения о своих расходах на приобретение в отчетном периоде квартиры на сумму, превышающую совокупный доход с супругой за три года, предшествующих покупке, не указал источники денежных средств, на которые он приобрел указанное имущество

Административным коррупционным правонарушением является обладающее признаками коррупции действие или бездействие, предусмотренное Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), за совершение которого установлена административная ответственность, но не являющееся преступлением.

КоАП РФ относит к числу коррупционных лишь две статьи: незаконное вознаграждение (взятка) от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ) и привлечение работодателем к трудовой деятельности либо заказчиком работ (услуг) к выполнению работ на условиях гражданско-правового договора бывшего или действующего государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включённую в установленный перечень, без уведомления его бывшего работодателя в 10-дневный срок (ст. 19.29 КоАП РФ).

Дела о коррупционных административных правонарушениях возбуждаются исключительно прокурором.

Коррупционными преступлениями являются предусмотренные Уголовным кодексом РФ (далее – УК РФ) общественно опасные деяния, непосредственно посягающие на авторитет публичной службы, выражающиеся в незаконном получении должностными лицами каких-либо преимуществ (имущества, прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении последним таких преимуществ, например:

— использование должностным лицом своих полномочий для получения имущественной выгоды (ст.ст. 285, 286 УК РФ);

— дача или получение взятки (материальные ценности, деньги, ювелирные изделия, бытовая и иная техника, недвижимость, транспортное средство, оплата обучения детям или супругам, путевка на отдых и т.д.) за совершение действий при исполнении должностных полномочий, в том числе освобождение лица от ответственности за нарушение закона (ст.ст. 290, 291 УК РФ);

— хищение должностным лицом бюджетных средств (части 3 и 4 ст.159 УК РФ);

— внесение должностным лицом или служащим в официальные документы заведомо ложных или искажающих действительность сведений из корыстной или иной личной заинтересованности (ст.292 УК РФ) и др.

Если Вас вынуждают дать взятку или вы уже ее дали, сообщите об этом в полицию, следственный комитет или прокуратуру, способствуйте раскрытию и расследованию преступления. Только в этом случае вы не подлежите административной и уголовной ответственности, в отношении вас могут быть применены меры безопасности с целью охраны ваших прав и свобод (ст. 291 УК РФ, ст. 11 УПК РФ).

Змеиногорский вестник