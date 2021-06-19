Змеиногорск: Не опять, а снова. Где и какие ограничения от третьей волны коронавируса ввели в России

17 Июня 2021 Не опять, а снова. Где и какие ограничения от третьей волны коронавируса ввели в России

Третья волна коронавируса уже пришла – за последние сутки в стране выявили 14 185 случаев заражения ковидом. Ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции ввели уже в Москве, Санкт-Петербурге и восьми регионах. В столицах бьют рекорды по суточной заболеваемости и смертности. Так, только в Санкт-Петербурге за сутки от вируса скончались 53 человека – это максимальный показатель с февраля 2021 года. В Алтайском крае пока спокойно, но количество заражённых тоже растёт. Amic.ru узнал, как «встречают» третью волну вируса в регионах, что именно запретили и к чему стоит готовиться нам.

Что происходит в Москве

– В столице продлили выходные, связанные с празднованием Дня России, и объявили нерабочие дни с 15 по 19 июня.

– Власти города рекомендовали работодателям перевести на удалённую работу не менее трети всех сотрудников, в первую очередь – пожилых (от 65 лет) и людей с хроническими болезнями.

– Ограничили работу общепита, клининговых и бытовых сервисов – они обязаны закрываться в период с 23:00 до 06:00 (кроме доставки).

– Массовые развлечения в клубах, барах и караоке снова запретили, закрыли фуд-корты, детские игровые комнаты. А ещё отменили выпускной в парке Горького.

– Ввели обязательную вакцинацию 60% работников сферы услуг, торговли, транспорта, культуры, образования, ЖКХ и госслужащих. Первый компонент должен быть поставлен к 15 июля, второй – к 15 августа. То же самое в Подмосковье. К слову, в Кузбассе взяли нововведение на вооружение и тоже сделали вакцинацию обязательной для отдельных категорий граждан.

— С 1 июля запускается единая система для контроля вакцинации.

А какие ограничения действуют в Подмосковье?

– Вернули масочный режим (пока на период с 13 по 20 июня) во всех общественных местах – без них не пустят как посетителей, так и сотрудников. Нарушителям выпишут штрафы: гражданам и должностным лицам – от 1 до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 30 до 300 тысяч рублей.

– До 15 июля отменили все массовые мероприятия, в том числе и выпускные. Исключение – если выпускной празднуют на природе и ограниченным количеством человек (например, только в составе класса из 25-30 учеников, пояснили в Минпросвещения).

Что ограничили в Санкт-Петербурге?

– С 17 июня в Северной столице перестанут работать общепиты с 02:00 до 06:00 (исключение, как и в Москве, только для доставки).

– С этого же дня закрываются фуд-корты (на подобные заведения в аэропортах, на вокзалах и заправках эти правила не распространяются) и детские комнаты (но также с исключениями: в аквапарках, океанариумах, кино, библиотеках и спортзалах они продолжат работу).

– Временно закрыли все торговые «островки» в ТРЦ.

– Отменили «Бал медалистов».

– Наполняемость залов в кинотеатрах ограничили до 50%, а на массовые мероприятия разрешили допускать не более трёх тысяч человек.

– Работодателям рекомендовали максимально сократить число сотрудников в офисах, при этом помещения нужно обязательно дезинфицировать.

Как коронавирус влияет на Хабаровский край?

В Хабаровском крае ограничения вступают в силу так же, как и в Санкт-Петербурге, с 17 июня.

– Власти объявили перевод на удалёнку сотрудников старше 65 лет и беременных.

– Теперь без отрицательного ПЦР-теста в северные районы края никого не пустят. Вахтовикам понадобится для работы отрицательный тест на ковид или справка о вакцинации.

«Вылеты в северные районы края – Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский – будут разрешены только при отрицательном ПЦР-тесте. Его жители северных районов края смогут сделать бесплатно», – говорится в сообщении Минздрава Хабаровского края в его Instagram-аккаунте.

– В некоторых районах приостановили работу детских летних лагерей, а несколько посёлков полностью закрыли на карантин.

– Запретили проводить массовые мероприятия, а больницы начали переводить с планового приёма на работу с ковидными пациентами.

А как в Республике Бурятия?

– Закрыли для посещения все культурно-развлекательные места: парки, скверы, бассейны, спа-центры и массажные салоны, спортзалы, термальные источники, спортивные площадки.

– До занятий спортом допускают только профессиональных спортсменов, которые не могут прервать подготовку к соревнованиям.

– Салонам красоты разрешили работать только по предварительной записи.

– Все ограничения продлятся до 1 июля.

Что нельзя в Ивановской области?

С 13 июня в регионе ввели пропускной режим для приезжих. Все прибывающие должны пройти двухнедельный карантин. Исключение: на изоляцию не «посадят» привитых от COVID-19 и тех, у кого есть справка о наличии антител (сделанная не позднее 1 января 2021 года) либо отрицательный ПЦР-тест (сделанный не позднее чем за три дня до поездки).

Ограничения в Республике Карелия

Власти «перевели» на удалёнку людей старше 60 лет (и не только, предписание работодателям – сократить количество людей максимально). Если это технически невозможно, работодатели обязаны составить график прибытия и ухода сотрудников так, чтобы в помещении не скапливалось много людей. Также организаторов массовых мероприятий обязали следить за ношением масок и перчаток (и среди гостей, и среди персонала).

Как обстоят дела в Вологодской области?

В регионе запретили общепиту работать по ночам, а в ТРЦ закрыли детские центры и фуд-корты. На все массовые мероприятия действует ограничение по количеству зрителей – наполненность должна составлять не больше 50%. Аналогичные правила ввели и в Нижегородской области.

Коронавирусные ограничения в Мурманской области

Ограничения вступают в силу с 18 июня. Запреты такие же, как и в других областях: нельзя работать барам и ночным клубам, население переводят на удалённую работу. Из новшеств: работодатели должны установить гибкий режим начала рабочего дня, то есть сотрудникам можно приходить на работу как удобно – в период с 9 до 11 утра.

Что нельзя делать в Республике Марий Эл?

В регионе объявлен режим повышенной готовности до 5 июля. Детям запрещено посещать торговые центры без родителей. Перевести на удалённую работу обязали не менее 30% сотрудников (при этом вакцинированные от ковида могут работать как обычно).

Напомним, что в Алтайском крае врачи скорой помощи уже отмечают рост вызовов, связанных с ковидом. За последние сутки, по данным оперштаба, в регионе выявлено 73 новых случая заражения. Заболевшие распределились так: Барнаул – 37, Камень-на-Оби – 10, Бийск – 7, Славгород – 6, Яровое – 3, Бийский, Егорьевский районы – по 2 заболевших, Заринск, Рубцовск, Благовещенский, Кулундинский, Михайловский, Тальменский районы – по одному заболевшему. В тяжёлом состоянии находятся 229 пациентов, из них 104 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 224 койки.

Медики прогнозируют сложную третью волну, «с большим количеством смертей и тяжелобольных пациентов», поэтому настойчиво рекомендуют вакцинироваться, чтобы укрепить иммунитет.

Амител

Змеиногорский вестник