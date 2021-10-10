Змеиногорск: Не обеднеем. Алтайские депутаты на 30% увеличили число оплачиваемых ставок в Заксобрании

8 Октября 2021 Не обеднеем. Алтайские депутаты на 30% увеличили число оплачиваемых ставок в Заксобрании

7 октября на первой сессии АКЗС нового созыва депутаты, кроме распределения руководящих постов, успели принять поправки в законодательство. Изменения касаются увеличения оплачиваемых ставок в региональном парламенте. Если в прошлом созыве их было 14 (правда, распределены были не все), то теперь станет 18. Обладатели большинства «денежных портфелей» уже известны. Причем речь идет о приличных суммах: в месяц более 150 тысяч рублей на руки «чистыми». Всего в краевом Заксобрании 68 депутатских мест. Оплачиваемые должности по закону — это руководящие посты в парламентских комитетах (председатель или заместитель), а также посты спикера и вице-спикера. По существующему негласному правилу каждой фракции, входящей в АКЗС, положена как минимум одна оплачиваемая ставка. Всего в нынешнем созыве представлено пять фракций: «Единая Россия» (31 депутат), КПРФ (24), «Справедливая Россия — За правду» (5), «Коммунисты России» (4) и ЛДПР (4).

Для понимания: зарплата руководителя комитета в АКЗС складывается из нескольких компонентов: вознаграждения, денежного поощрения и надбавок. Ежемесячная сумма составляет примерно 180 тысяч рублей до вычета налогов. Есть и еще один приятный бонус — раз в год выплачивается материальная помощь в размере около 200 тысяч рублей.

Но даже те из депутатов, кто не работает в АКЗС за зарплату, вправе по закону получить три оплачиваемых ставки для своих помощников. Суммы здесь фигурируют куда скромнее и примерно соответствуют средней величине зарплаты по Алтайскому краю по версии крайстата. Не секрет и то, что часть народных избранников в прошлом созыве оформляли в качестве помощников своих близких родственников или знакомых.

Вернемся к оплачиваемым ставкам в новом созыве АКЗС. Итак, за зарплату в ближайшие пять лет будут работать 9 единороссов, 4 коммуниста, 2 эсера, 1 либерал-демократ и 1 комросс, всего 17 человек:

спикер Александр Романенко (ЕР),

вице-спикер Юрий Кропотин (КПРФ),

председатель комитета по правовой политике и МСУ Денис Голобородько — ЕР (вторая его должность — вице-спикера — не оплачивается),

председатель комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин (ЕР),

председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов (ЕР),

председатель комитета по здравоохранению Владимир Лещенко (ЕР),

председатель комитета по соцзащите и занятости населения Ирина Солнцева (ЕР),

председатель комитета по спорту, культуре и молодежной политике Татьяна Ильюченко (ЕР),

председатель комитета по образованию и науке Александр Молотов (СРЗП),

председатель комитета по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семёнов (ЛДПР),

зампред комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Иван Мордовин (ЕР),

зампред комитета по здравоохранению Александр Лазарев (ЕР),

зампред комитета по правовой политике и МСУ Андрей Кривов (КПРФ),

зампред комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Вячеслав Лаптев (КПРФ),

зампред комитета по социальной защите и занятости населения Вячеслав Початов (КПРФ),

зампред комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Людмила Суслова (СРЗП),

зампред комитета по правовой политике и местному самоуправлению — Сергей Матасов (КПКР).

Таким образом не распределенной остается всего одна платная ставка. Одним из претендентов на нее ранее считалась Ирина Шудра (ЛДПР), накануне получившая пост зампреда комитета по социальной защите и занятости населения. Кстати, в краевой бюджет на 2022 год уже заложены дополнительные расходы, связанные с оплатой труда народных избранников. На 2021 год этого делать не придется, так как выплаты пойдут за счет экономии средств за предыдущий период.

Амител

Змеиногорский вестник