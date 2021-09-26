Змеиногорск: Не нарушайте закон, земляки!

22 Сентября 2021 Не нарушайте закон, земляки! Эти информации поступили из Змеиногорской межрайонной прокуратуры.

Незаконная рубка пихт – уголовное дело

Змеиногорской межрайонной прокуратурой в суд направлено уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении 3 жителей г. Змеиногорска, которые в декабре 2020 года по предварительному сговору совершили в окрестностях п.Черепановский Змеиногорского района незаконную порубку 14 деревьев породы «Пихта» для новогодних праздников, причинив Министерству природных ресурсов и экологии АК ущерб на сумму 231 426 руб.

В ходе расследования уголовного дела 2 обвиняемых вину в совершенном преступлении признали в полном объеме. С учетом совокупности собранных по делу доказательств действия виновных квалифицированы по ст.260 ч.3 УК РФ по которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех до пяти лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Безработный или аферист?

Змеиногорской межрайонной прокуратурой выявлен факт хищения денежных средств, выделенных на выплату пособия по безработице.

В ходе проведенной Змеиногорской межрайонной прокуратурой проверки установлено, что житель города Змеиногорска обратился в КГКУ «Управление социальной защиты населения по Змеиногорскому району» Центр занятости населения Змеиногорского района для постановки в качестве безработного. 14.12.2020 обвиняемый признан безработным, при этом ему разъяснено, что в случае трудоустройства ему необходимо сообщить об этом для последующего снятия с учета и прекращения выплат. С 21.12.2020 обвиняемый принят по трудовому договору в одно из предприятий г. Барнаула, при этом, имея умысел на хищение денежных средств, выделяемых КГКУ «Центр занятости населения Змеиногорского района» в качестве пособия по безработице, обвиняемый не сообщил в КГКУ «Управление социальной защиты населения по Змеиногорскому району» о своем трудоустройстве в результате чего совершил хищение пособия по безработице в сумме 31721 руб. 78 коп. материал проверки направлен в МО МВД РФ «Змеиногорский» в порядке ст.37 ч.2 п.2 УПК РФ для проведения доследственной проверки по результатам которой возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал. С учетом совокупности собранных по делу доказательств действия виновного квалифицированы по ст.159.2 ч.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Змеиногорский городской суд для рассмотрения по существу.

Заместитель Змеиногорского межрайонного прокурора, советник юстиции А.С. Плеханов

Змеиногорский вестник