Змеиногорск: Не моя тема: подростки из Алтайского края рассказали, что не готовы участвовать в незаконных митингах

16 Августа 2021 Не моя тема: подростки из Алтайского края рассказали, что не готовы участвовать в незаконных митингах Тема активного участия молодежи в несанкционированных митингах набирает обороты. Исследований, которые пытаются объяснить мотивы вовлечения подростков в запретные мероприятия, появляется все больше. Так, студент Рубцовского индустриального института (филиала АтлГТУ) Андрей Чернобай провел исследование, в котором выявил особенности политического участия представителей молодого поколения в Алтайском крае. Из каких источников подростки берут информацию о политике, как относятся к «запретным» митингам, готовы ли выйти сами «на улицу» – читайте, что удалось выяснить в результате исследования.

Анкеты раздавали 40 учащимся школы и 60 студентам. Когда им задали вопрос: «Как вы относитесь к политике?» 60% респондентов выбрали вариант «нейтрально», по 17 % разделились голоса между «негативно» и «положительно». Исследователи делают вывод: большинство студентов аполитичны, а следствием этого как раз является низкая явка на выборах.

Также исследователи выяснили, что большая часть опрошенных получает информацию о политике из телевидения – 37%, 15% – из Интернета, 10 % – от родителей, 11 % – в учебном заведении, а 20 % студентов не интересуются вообще. Судя по итогам опроса, большинство респондентов отдает предпочтение телевизору как источнику информации, пренебрегая людьми, имеющими большей политический опыт, например, преподавателями, поясняют анкетеры. «Это говорит о том, что опрошенные имеют спутанное сознание», – предположил автор исследования.

Как выяснилось в результате опроса, 61% респондентов вообще не ходят на выборы, 32 % – изредка, а 7% всегда пользуются своим активным избирательным правом. Также 42 % студентов считают, что выборы не нужны, без них «и так все решено». Тех, кто думает, что голосование – важно, примерно столько же – 42 % опрошенных подростков.

На вопрос: «как вы относитесь к несанкционированным мероприятиям?», добрая половина респондентов затруднилась ответить. Автор исследования опасается, что этот тревожный знак – как раз эта категория и склонна к отрицательным действиям и входит в число потенциальных «мятежников», считают они.

Плюс, большая часть опрошенных студентов и школьников, оценивают политическую ситуацию как «удовлетворительную», – такая категория, считает автор исследования, в дальнейшем может «перейти на сторону зла».

Но действительно «выйти на улицы» готовы лишь 14 % молодого поколения. Остальная часть – 61 % не примет участие в неправомерных акциях. По крайней мере, так она «отписала» в анкетах. Вероятнее всего, молодежь опасается наказания за участие в запретных акциях, предположил автор. В то же время на открытый вопрос «что такое экстремизм», лишь 12 % респондентов смогли дать близкий к реальному определению ответ, а большинство – 62% не смогли объяснить значение слова. «Это свидетельствует о слабых знаниях в данной области», пояснил автор. Тем не менее, большинство опрошенных – 48% ответили, что знают экстремистские группировки.

В целом, по мнению молодежи, проблему экстремизма можно решить по большей части усилиями федеральных властей, правоохранительных органов и населения в целом. «Нельзя не отметить, что подавляющее меньшинство берут ответственность на себя, что говорит о незрелости молодежи», – отметил автор анкеты. Также выяснилось, что треть подростков не осведомлены о том, что необходимо предпринять в случае обнаружения фактов проявления экстремизма.

Подводя итоги исследования, автор предположил, что на оппозиционные настроения молодежи влияет социально-экономическое положение как региона – по основным показателям он находится в конце списка субъектов страны, так и самого города Рубцовска, который также зачастую является антилидером подобного рода рейтингов. Автор исследования считает, что в формировании политической культуры молодежи основную роль должны играть учебные заведения региона. Передачей базовых установок, убеждений, образцов поведения и политического опыта должны заниматься именно школы, ссузы и вузы, подытожил автор.

МК

Змеиногорский вестник