Змеиногорск: «Не ждать у моря погоды». Как на Алтае пройти бесплатную диспансеризацию после ковида?

9 Июля 2021 "Не ждать у моря погоды". Как на Алтае пройти бесплатную диспансеризацию после ковида?

В России (и в Алтайском крае) с 1 июля началась углубленная диспансеризация для переболевших ковидом. Всех, кто перенес инфекцию, медики планируют тщательно обследовать и выяснить, не появилось ли осложнений (а после ковида их возникает немало). Как организовать диспансеризацию, регионы решают самостоятельно. И в Алтайском крае порядок уже утвердили, сообщили amic.ru в местном Минздраве. О том, чем углубленная диспансеризация отличается от обычной, как на нее записаться и какие обследования предстоит пройти, — в материале amic.ru.

1

Углубленная диспансеризация для переболевших — это как?

Это расширенные обследования, которые направлены на поиск постковидных осложнений. Президент России Владимир Путин посчитал, что профосмотров и дополнительной диспансеризации, которые уже давно действует в стране, недостаточно, чтобы справиться с последствиями пандемии. По его инициативе федеральный Минздрав разработал отдельный комплекс осмотров и анализов для переболевших коронавирусом.

Углубленную диспансеризацию во всех российских регионах проводят абсолютно бесплатно — по полису ОМС. И уже с 1 июля, сообщили в федеральном Минздраве, первые переболевшие начали записываться и проходить осмотры. И в Алтайском крае тоже, рассказала главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

«На федеральном уровне этим занялись примерно два месяца назад. Минздрав очень серьезно подошел к вопросу оказания диспансерной помощи переболевшим. В Алтайском крае, кстати, в то время достаточно спокойная ситуация с ковидом была. Можно сказать, мы входили в период благополучия. Но в регионе тоже начали готовиться к введению углубленной диспансеризации. И теперь, когда вышли федеральные документы, мы этим занимаемся», — объяснила медик.

2

Какие осложнения будут выявлять медики?

В первую очередь, заболевания сосудистой и легочной системы. Это самые частые осложнения после коронавируса, которые в некоторых случаях приводят даже к смерти. Об этом amic.ru в марте 2020 года рассказывал алтайский министр здравоохранения Дмитрий Попов. Наблюдения регионального Минздрава показали, что часто состояние переболевших резко ухудшается даже через несколько месяцев после ковида.

«Такую статистику мы подбирали. Проверяли по регистру пациентов, которые перенесли ковид. Смотрели, страдают ли они другими заболеваниями и как их состояние изменялось в течение полугода после коронавируса: часто состояние ухудшалось», — объяснял Попов.

Об «отложенной» опасности ковида свидетельствует и статистика смертности в Алтайском крае за 2020 год. Сам COVID-19 стал причиной смерти только в 1179 случаев. А вот от болезней системы кровообращения в регионе умерло 16464 человека — на 2427 больше, чем в 2019 году. По болезням системы органов дыхания статистика тоже жуткая: медики зафиксировали на 1644 смерти больше по сравнению с прошлым годом.

В памятке, которую федеральный Минздрав издал к началу диспансеризации, указаны самые распространенные осложнения после коронавируса:

одышка

кашель

боль в груди

тахикардия

тромбозы

3

Где в Алтайском крае можно пройти углубленную диспансеризацию?

В поликлинике по месту жительства. На Алтае углубленной диспансеризацией будут заниматься все медучреждения первичного звена, рассказала amic.ru эпидемиолог Ирина Переладова.

«Обследоваться переболевшие смогут там же, где сейчас проводят диспансеризацию, например, при инфарктах и инсультах. В общем-то, это все поликлиники края», — объяснила специалист.

А если в вашей поликлинике нет возможности провести все необходимые исследования, то часть из них возьмет на себя другое медучреждение, следует из документа, определяющего порядок проведения диспансеризации. Вам проведут те осмотры, которые могут, а затем выпишут направление в другую поликлинику.

4

Через какое время после болезни можно записываться на осмотр?

Не раньше, чем через 60 дней после выздоровления. Именно такой срок определили в Минздраве. По оценкам медиков, только через два месяца можно выявить, какие последствия у человека вызвал перенесенный коронавирус.

Крайний срок диспансеризации в порядке Минздрава детально не установлен. Но сами обследования в России планируют проводить бесплатно до конца 2023 года. И даже если вы придете на диспансеризацию через два года после заболевания, отказать вам в осмотре медики не имеют права.

5

Кого обследуют в первую очередь?

Чтобы избежать очередей, специалисты разделили всех переболевших на группы. И четко прописали, кого планируют обследовать в первую очередь.

Так, в первую очередь на углубленную диспансеризацию будут отправлять хроников, переболевших коронавирусом. «Хрониками» в порядке Минздрава считаются пациенты, у которых документально подтверждено не меньше двух хронических заболеваний. Список болезней тоже определен в документе: это сердечные и легочные недуги, а также сахарный диабет.

А уже затем бесплатные обследования будут проводить для всех остальных. Но и среди пациентов без хронических заболеваний, на Алтае определили приоритетные группы, уточнила Переладова. Сначала обследовать будут в основном тех, кто болел ковидом в тяжелой и средней форме. У них, отмечает специалист, риск тяжелых последствий вируса намного выше.

Важно: на углубленную диспансеризацию записывают только совершеннолетних.

6

Какие обследования будут проводить?

Диспансеризация будет проходить в два этапа: семь обследований на первом и еще три на втором. Но второй этап осмотра понадобится далеко не всем, объяснили в Минздраве. По итогам первой части диспансеризации медики оценят, нужно ли проводить анализы дальше.

Так, на первом этапе пациент должен пройди следующие тесты:

Измерение сатурации (насыщенности крови кислородом).

Повторное измерение сатурации после шестиминутной ходьбы. Позволяет определить, как человек дышит во время физических нагрузок.

Спирометрия. Измерение показателей дыхательной функции. С помощью специального прибора медики определяют объем легких и воздуха, который человек вдыхает и выдыхает.

Общий клинический анализ крови. Врачи проверят уровень гемоглобина, эритроцитов и других кровяных телец.

Биохимический анализ крови. Позволяет отследить уровень холестерина, лактодигидрогеназы и креатинина.

Анализ крови на уровень D-димеров в крови. D-димеры – это фрагменты белка, которые появляются в крови после распада тромбов. Исследование определяет риск возникновения тромбоза, тромбоэмболии, ДВС-синдрома и других заболеваний, связанных с повышенной свёртываемостью крови.

Флюорография. В том случае, если за последний год человек ее не делал.

Осмотр терапевта. Врач ознакомится с результатами всех анализов и оценит общее состояние пациента.

Если первый этап выявит какие-то проблемы в работе легких или сердца, пациента направят на второй этап. Он состоит из трех дополнительных обследований:

Эхокардиография (ЭКГ) и ультразвуковое исследование сердца. Для пациентов с плохими результатами шестиминутной ходьбы и сатурацией ниже 94%.

Компьютерная томография (КТ) лёгких. Для людей с теми же самыми проблемами.

Дуплексное исследование вен на ногах. Для тех, у кого анализ уровня D-димеров в крови показал высокий риск тромбоза.

На этом углубленная диспансеризация для пациента закончится. Но если обследования выявят серьезные проблемы, пациента отправят на дополнительный осмотр к профильному специалисту.

7

Как пройти углубленную диспансеризацию?

В идеале вас безо всякой записи должны пригласить на обследование. По словам Переладовой, алтайский Минздрав разработал внутренний портал, где ведет учет всех официально переболевших ковидом. Там указано и наличие хронических заболеваний, и тяжесть течения коронавируса. Поэтому поликлиники сами определяют порядок и прозванивают пациентов.

Но можно записаться и самому: по телефону (в регистратуре своей поликлиники), либо через портал Госуслуг. И лучше не ждать приглашения от медучреждения, предупреждает Переладова.

«Конечно, у нас в системе есть определенный порядок. Но не надо сидеть и ждать у моря погоды. Сейчас непростая ситуация. В этой спешке при уровне подъема заболеваемости, возможно, медучреждение пропустило своего человека. Тогда нужно проявить свою гражданскую позицию. Позвонить своему терапевту и напомнить, что вы переболели и хотите на диспансеризацию», — объяснила эпидемиолог.

Диспансеризацию, сообщается на сайте крайздрава, жители региона могут пройти в любое удобное время в часы работы медучреждения.

8

А если я переболел «неофициально», меня запишут на осмотр?

Да. Даже если вас нет ни в каких реестрах переболевших и тест на коронавирус вы не сдавали, на диспансеризацию вас допустить обязаны. Это отдельно прописано в документе Минздрава. Но в этом случае ни по телефону, ни на Госуслугах записаться не получится. Придется самому идти в поликлинику с письменным заявлением.

Заявление можно составить в произвольной форме, уточнили в ведомстве. Главное, чтобы он был написан на имя руководителя медучреждения. Тогда вас, как и других, запишут на углубленное обследование.

Амител

Змеиногорский вестник