Змеиногорск: Названы три причины высокой смертности от COVID-19 в России

13 Октября 2021 Названы три причины высокой смертности от COVID-19 в России Главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко заявил, что высокие показатели смертности от ковида связаны с мутацией вируса, низким уровнем вакцинации и несерьезным отношением граждан к пандемии.

Вечорко отметил, что, например, за две недели заболеваемость коронавирусом в Москве выросла в полтора раза, и вдвое увеличилось число госпитализаций.

Стационары вновь перепрофилируют на прием больных с ковидом, открыли 20 пунктов для экспресс-тестирования.

Кроме того, стали болеть молодые люди, причем в тяжелых формах — вплоть до летальных случаев.

«Высокий уровень смертности можно объяснить мутацией вируса, низким уровнем вакцинации и несерьезным отношением граждан к пандемии. Вирус COVID-19 существует, и он опасен. Помните об этом. Вакцинируйтесь, проходите тестирование и соблюдайте меры безопасности», — написал Вечорко в своем Telegram-канале.

https://altapress.ru/zhizn/story/nazvani-tri-prichini-visokoy-smertnosti-ot-covid-v-rossii-294727

Змеиногорский вестник