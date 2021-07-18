Змеиногорск: Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Барнауле за июль

16 Июля 2021 Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Барнауле за июль

Самой высокооплачиваемой вакансией июля в Барнауле стала работа врачом-урологом. Успешному кандидату готовы платить от 100 до 120 тысяч рублей в месяц, выяснил портал SuperJob при исследовании самых привлекательных предложений в городах России с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн.

Специалисту предлагают работу в современном медицинском центре и индивидуальный график, который обсуждается с каждым кандидатом.

Вторая по зарплате вакансия – руководитель отдела продаж в крупной компании-грузоперевозчике. Кандидату готовы платить от 68 тысяч рублей. Кроме того, ему предложат корпоративное обучение, скидки от партнёров на развлечения, шопинг и услуги, а также участие в корпоративных мероприятиях компании.

От 50 тысяч рублей в этом месяце предлагают таким специалистам в Барнауле, как инженер-теплотехник и оптометрист.

В целом в июле в топе оказались вакансии программистов, инженеров, врачей, менеджеров по продажам. Самые высокооплачиваемые места – в Ульяновске, Оренбурге, Набережных Челнах и Липецке.

Амител

Змеиногорский вестник