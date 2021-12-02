Змеиногорск: Названы районы Алтайского края, где реже всего заражаются ковидом

29 Ноября 2021 Названы районы Алтайского края, где реже всего заражаются ковидом В Алтайском крае, по данным на 29 ноября, зарегистрировали 521 новый случай заболевания коронавирусом и 28 смертей, сообщает региональный оперштаб.

За все время пандемии меньше всего случаев ковида выявили в следующих районах: Ельцовский — 146, Суетский — 157, Быстроистокский — 178, Красногорский — 200, Панкрушихинский — 208. Среди городов меньше всего случаев зафиксировали в ЗАТО Сибирский — 198 и Белокурихе — 537.

Всего в крае инфицированных — 103 526 (в том числе 8 452 ребенка). Выздоровели — 74 527 пациентов, из них за прошедшие сутки — 498.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 3 398 человек.

«Кроме этого, 355 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 65 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 330 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

«Развернуты 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ — 360. Резервных коек — 1093», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 705, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 262.

За весь период наблюдений скончались 7 147 человек с ковидом: из них 28 — за прошедшие сутки (22 — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 5 721 человек (по иным причинам — 1 426).

По данным оперштаба на 29 ноября: прививается 1 027 075 человек (получили первую вакцину — 136 877, полностью вакцинированы — 845 617), повторно вакцинировались — 44 581.

Ранее в Алтайском крае решили повременить с позицией по федеральному закону о QR-кодах.

Новые случаи

Барнаул — 157, Бийск — 76, Рубцовск — 34, Камень-на-Оби — 24, Славгород — 18, Угловский район — 16, Кулундинский район — 15, Благовещенский, Михайловский, Усть-Калманский районы — по 14, Заринск — 12, Мамонтовский, Ребрихинский районы — по 11, Быстроистокский, Павловский, Поспелихинский районы — по 9, Алейск, Романовский район — по 7, Змеиногорский, Ключевский, Немецкий национальный, Табунский районы — по 6, Первомайский район — 5, Алейский, Бурлинский, Рубцовский, Суетский, Третьяковский районы — по 4, Родинский, Шипуновский районы — по 3, Заринский, Каменский районы — по 2, Новоалтайск, Алтайский, Завьяловский, Косихинский, Топчихинский районы — по 1.

https://altapress.ru/zhizn/story/nazvani-rayoni-altayskogo-kraya-gde-rezhe-vsego-zarazhayutsya-kovid…

Змеиногорский вестник