Змеиногорск: Навального переводят в стационар больницы для осуждённых во Владимире

19 Апреля 2021 Навального переводят в стационар больницы для осуждённых во Владимире Согласно решению комиссии врачей, Алексея Навального переводят в стационар областной больницы для осуждённых, которая находится на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области.

«В настоящее время состояние здоровья А. Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия», — уточняется в сообщении на сайте УФСИН по Владимирской области.

Ранее в управлении ФСИН России по Владимирской области сообщили, что у Алексея Навального не обнаружены туберкулёз и коронавирус.

https://russian.rt.com/russia/news/854324-navalnyi-vrach-stacionar?utm_source=yxnews&utm_med…

Змеиногорский вестник