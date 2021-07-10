Змеиногорск: Nature: ученые подтвердили безопасность и эффективность российской вакцины «Спутник V»

7 Июля 2021 Nature: ученые подтвердили безопасность и эффективность российской вакцины «Спутник V»

Российская вакцина «Спутник V» на 91,6% эффективна против заражения коронавирусом и на 100% помогает избежать тяжелого течения болезни. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Автор статьи отмечает, что препарат успешно применяется почти в 70 странах, но все еще не получил одобрения ВОЗ из-за споров вокруг побочных эффектов от вакцины. При этом десятки государств уже одобрили его для применения.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Многие иностранные эпидемиологи критиковали разработку российских ученых именно за ускоренную регистрацию.

Препарат одобрили и используют в нескольких десятках стран, в том числе в Южной Корее, ОАЭ, Аргентине, Венгрии и Индии. В Арабских Эмиратах эффективность вакцины оценили в 97,8 процента.

Автор статьи отмечает, что в российской вакцине, в отличие от препаратов AstraZeneca и Johnson & Johnson, содержатся два аденовируса, а не один. Это повышает защитные свойства организма. Кроме того, согласно статье, она более безопасна – ни в одной стране пока не выявлено случаев тромбоза, как это было с европейским и американским аналогом.

В заключение автор отмечает, что дальнейшие исследования вакцины в России и за рубежом помогут составить полную картину о ее безопасности и эффективности.

МК

Змеиногорский вестник