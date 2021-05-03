Змеиногорск: Наступила Великая пятница — день, когда на кресте умер Иисус Христос

30 Апреля 2021 Наступила Великая пятница — день, когда на кресте умер Иисус Христос В 2021 году Страстная пятница выпала на 30 апреля.

В этот день православная церковь вспоминает мучения, распятие, смерть на кресте и погребение Иисуса Христа. Верующие сопереживают Иисусу Христу, как бы заново проживают страдания с Сыном Божьим.

Великая пятница – это день, когда Христос совершил то, ради чего воплотился на земле. Своей смертью он искупил грехи человечества, смыл своей кровью первородный грех, за который людей изгнали из рая.

Поэтесса Анна Ахматова написала о Страстной пятнице:

«Магдалина билась и рыдала,

Ученик любимый каменел.

А туда, где молча мать стояла,

Так никто взглянуть и не посмел».

В Великую пятницу в храме совершают особенное богослужение. В этот день не служат Литургию, пишет «Правмир». В середине дня священнослужители совершают вечерню с выносом Плащаницы. Эта служба посвящена погребению Иисуса Христа.

https://tolknews.ru/obsestvo/55175-velikaya-strastnaya-pyatnitsa-den-kogda-umer-na-kreste-iisus-hris…

Змеиногорский вестник