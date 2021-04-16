Змеиногорск: Наше «Солнышко» светит ярко!

13 Апреля 2021 Наше «Солнышко» светит ярко!

В Змеиногорском районе подведены итоги муниципального этапа краевого конкурса «Детский сад Алтая-2021». Победу в номинации «Детский сад — лучший социокультурный центр» из 13 дошкольных учреждений Змеиногорского района одержал детский сад «Солнышко» из села Барановка.

«Солнышко» и его заведующая Наталья Владимировна Евтюшина были отмечены за обобщение и распространение успешного опыта работы педагогического коллектива, высокую общественную оценку в области содержания и организации образовательного процесса.

Также было отмечено, что с 2016 по 2019 годы здесь находилась краевая экспериментальная площадка Алтайского института развития образования имени А.М.Топорова (ранее АКИПКРО).

Для «Солнышка» это далеко не первая победа. Его уже признавали победителем муниципального этапа конкурса в 2008, 2012, 2017 годах.

Сейчас детский сад передал в Барнаул документы для участия в краевом этапе конкурса. Пожелаем нашему «Солнышку» новую победу!

Змеиногорский вестник