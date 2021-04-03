Змеиногорск: Наш земляк Николай Жуков поедет в «Артек» на финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»!03.04.2021
31 Марта 2021 Наш земляк Николай Жуков поедет в «Артек» на финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»!
На днях на сцене Алтайского краевого дворца творчества детей и молодёжи прошел региональный этап X Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в котором приняли участие ребята из Змеиногорского района.
Всего в конкурсе приняло участие более 80 ребят из 6 городов и 20 районов Алтайского края, победителей городских и районных этапов.
Змеиногорский район представляли:
Александр Стеблецов (МБОУ Таловская СОШ, рук.Г.В.Погорелова), награждён сладким призом и дипломом участника конкурса.
Мария Ельцова (МБОУ «ЗСОШсУИОП», рук.Е.В.Ельцова), награждена сладким призом, ценным подарком-книгой и дипломом Лауреата конкурса.
Николай Жуков (МБУДО «ДТДиМ» Змеиногорского района, педагог С.С.Аверцева).
Стал победителем конкурса! Он был награждён сладким призом, книгами и главным призом – путевкой для участия в финале Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», который пройдет на 6 смене Международного детского центра «Артек».
Мы желаем Николаю, Марии и Александру взлететь еще выше на «крыльях своего таланта» на будущих конкурсах юных декламаторов «Живая классика»!
Мы гордимся вами ребята! Новых побед!