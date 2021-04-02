Змеиногорск: Наш рекорд – девять первых мест!

31 Марта 2021 Наш рекорд – девять первых мест!

На днях были подведены итоги большого краевого конкурса декоративного, изобразительного искусства и фототворчества «Рождественская звезда», который проводил Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи, в котором победоносно выступили участники из Змеиногорского района, заняв сразу девять первых мест в различных номинациях!

В дистанционном формате в Алтайской краевой детской галерее искусств было представлено боле 800 работ участников в возрасте от 7 лет до 25 лет из 9 городов и 37 районов края обучающихся в 96 учреждениях образования и культуры.

Вот имена победителей из Змеиногорского района:

В номинации «Лучшая коллективная работа»

1 место заняла Коллективная работа Царукян Арсена, Глазачевой Дарьи, Друговой Яны (педагог Инна Владимировна Царукян)

1 место Коллективная работа объединения «Хозяюшка» (рук.Сороколетова Галина Николаевна)

В номинации «Керамика и тесто-пластика»

1 место занял участница объединения «Вот так пышка» Потеряева Виктория (рук.Жанна Фёдоровна Глуговская)

1 место в номинации «Авторская игрушка» — участник объединения «Природа и фантазия» Волвенко Кирилл (рук.Карпова Юлия Сергеевна)

1 место в номинации «Авторская игрушка» — участник объединения«Хозяюшка»Габор Екатерина (рук.Сороколетова Галина Николаевна)

1 место в номинации «Вязание, кружевоплетение, фелтинг» участник объединения «Хозяюшка» Селюк Виктория (рук.Сороколетова Галина Николаевна)

2 место в номинации «Вязание, кружевоплетение, фелтинг»:

Участница объединения«Природа и фантазия» Веселкова Виктория (рук.Куваева Наталья Николаевна) Участник объединения«Природа и фантазия» Голубин Виталий (рук.Козякова Светлана Евгеньевна)

1 место в номинации «Керамика и пластика» — участник объединения «Пластилиновая ворона» Ашихмин Владимир (рук.Жанна Фёдоровна Глуговская

2 место в номинации «Керамика и пластика» — участник объединения «Хозяюшка» Веселков Юрий (рук.Сороколетова Галина Николаевна)

2 место в номинации «Керамика и пластика» — участник объединения«Пластилиновая ворона»Ремис Владимир (рук.Жанна Фёдоровна Глуговская)

в Номинации «Работа с тканью»:

1 место участник объединения «Хозяюшка» Шаболин Виктор (рук.Сороколетова Галина Николаевна)

2 место участница объединения «Цветочная фантазия» Ченцова Дарья (рук.Горькова Евгения Викторовна)

2 место в Номинации «Работа с тканью»участник объединения «Лоскуток» Бобров Ярослав (рук.Кагарманова Наталья Геннадьевна)

В номинации «Смешанная или оригинальная техника изобразительного искусства»:

1 место участник объединения «Джутовая филиграль» Бурматов Сергей

2 место участники объединения «Джутовая филиграль» Кулинич Никита, Бондарев Сергей, Дорохова Анастасия,

(рук.Никитина Наталья Александровна)

2 место участница объединения «Природа и фантазия» Козлова Юля (рук.Ратушева Наталья Александровна)

3 место в номинации «Смешанная или оригинальная техника изобразительного искусства» — участник объединения «Природа и фантазия» — Мареев Артём (рук.Маслова Оксана Сергеевна)

2 место в номенации «Макеты и бумагопластика» — участница объединения «Ксюша» Рубенкова Ирина (рук.Бобкова Наталья Сергеевна)

Поздравляем наших победителей краевого конкурса декоративно-прикладного, изобразительного искусства и фототворчества «Рождественская звезда» и желаем дальнейших творческих успехов, побед в новых конкурсах! Вы — наша гордость!

Змеиногорский вестник