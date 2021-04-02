Змеиногорск: Наш рекорд – девять первых мест!

31 Марта 2021 Наш рекорд – девять первых мест!
На днях были подведены итоги большого краевого конкурса декоративного, изобразительного искусства и фототворчества «Рождественская звезда», который проводил Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи, в котором победоносно выступили участники из Змеиногорского района, заняв сразу девять первых мест в различных номинациях!
В дистанционном формате в Алтайской краевой детской галерее искусств было представлено боле 800 работ участников в возрасте от 7 лет до 25 лет из 9 городов и 37 районов края обучающихся в 96 учреждениях образования и культуры.
Вот имена победителей из Змеиногорского района:
В номинации «Лучшая коллективная работа»
1 место заняла Коллективная работа Царукян Арсена, Глазачевой Дарьи, Друговой Яны (педагог Инна Владимировна Царукян)
1 место Коллективная работа объединения «Хозяюшка» (рук.Сороколетова Галина Николаевна)
В номинации «Керамика и тесто-пластика»
1 место занял участница объединения «Вот так пышка» Потеряева Виктория (рук.Жанна Фёдоровна Глуговская)
1 место в номинации «Авторская игрушка» — участник объединения «Природа и фантазия» Волвенко Кирилл (рук.Карпова Юлия Сергеевна)
1 место в номинации «Авторская игрушка» — участник объединения«Хозяюшка»Габор Екатерина (рук.Сороколетова Галина Николаевна)
1 место в номинации «Вязание, кружевоплетение, фелтинг» участник объединения «Хозяюшка» Селюк Виктория (рук.Сороколетова Галина Николаевна)
2 место в номинации «Вязание, кружевоплетение, фелтинг»:
Участница объединения«Природа и фантазия» Веселкова Виктория (рук.Куваева Наталья Николаевна) Участник объединения«Природа и фантазия» Голубин Виталий (рук.Козякова Светлана Евгеньевна)
1 место в номинации «Керамика и пластика» — участник объединения «Пластилиновая ворона» Ашихмин Владимир (рук.Жанна Фёдоровна Глуговская
2 место в номинации «Керамика и пластика» — участник объединения «Хозяюшка» Веселков Юрий (рук.Сороколетова Галина Николаевна)
2 место в номинации «Керамика и пластика» — участник объединения«Пластилиновая ворона»Ремис Владимир (рук.Жанна Фёдоровна Глуговская)
в Номинации «Работа с тканью»:
1 место участник объединения «Хозяюшка» Шаболин Виктор (рук.Сороколетова Галина Николаевна)
2 место участница объединения «Цветочная фантазия» Ченцова Дарья (рук.Горькова Евгения Викторовна)
2 место в Номинации «Работа с тканью»участник объединения «Лоскуток» Бобров Ярослав (рук.Кагарманова Наталья Геннадьевна)
В номинации «Смешанная или оригинальная техника изобразительного искусства»:
1 место участник объединения «Джутовая филиграль» Бурматов Сергей
2 место участники объединения «Джутовая филиграль» Кулинич Никита, Бондарев Сергей, Дорохова Анастасия,
(рук.Никитина Наталья Александровна)
2 место участница объединения «Природа и фантазия» Козлова Юля (рук.Ратушева Наталья Александровна)
3 место в номинации «Смешанная или оригинальная техника изобразительного искусства» — участник объединения «Природа и фантазия» — Мареев Артём (рук.Маслова Оксана Сергеевна)
2 место в номенации «Макеты и бумагопластика» — участница объединения «Ксюша» Рубенкова Ирина (рук.Бобкова Наталья Сергеевна)
Поздравляем наших победителей краевого конкурса декоративно-прикладного, изобразительного искусства и фототворчества «Рождественская звезда» и желаем дальнейших творческих успехов, побед в новых конкурсах! Вы — наша гордость!