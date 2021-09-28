Змеиногорск: Наш лес растет и увеличивается!

24 Сентября 2021 Наш лес растет и увеличивается! В лесу снова кипит работа: 23-24 сентября здесь высаживают саженцы хвойных пород.

20000 саженцев хвойных деревьев было высажено за два дня. Площадь посадок — 9,7 га, работы осуществляются силами КАУ Боровлянский лесхоз, и при активной помощи предпринимателей.

Сердечное спасибо за помощь в посадке руководитель лесхоза С. В. Суслов выражает ИП Рыблову П.В., Янкину А.Ю., ИП Николаеву А.Г., ИП Яцковский С.И.

Все работы проводились под руководством старшего мастера КАУ Боровлянский лесхоз Зубова А.С.

Теперь бы еще сберечь юные деревца!

Змеиногорский вестник