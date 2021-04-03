Змеиногорск: Нас «Театральная карета» в мир удивительный зовёт!

31 Марта 2021 Нас «Театральная карета» в мир удивительный зовёт!

На сцене Алтайского краевого дворца творчества детей и молодёжи прошел XVI региональный этап Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества театральных коллективов «Театральная карета». В номинации «Художественное слово» своё творчество представляли девять ребят со Змеиногорского района.

В состав жюри вошли ведущие актёры, режиссёры и специалисты театрального искусства, таких как Елена Федоровна Шангина, заведующая кафедрой «Театральной режиссуры и актерского мастерства» Алтайской государственной академии искусств и культуры, Галина Анатольевна Тумашова, доцент кафедры «Филология и сценическая речь» Алтайского государственного института культуры, Галина Николаевна Чумакова, ведущая актриса молодёжного театра Алтая, Заслуженная артистка Российской Федерации, Евгения Викторовна Пухова, артист (кукловод) высшей категории. Алтайского государственного театра кукол «Сказка».

От «ДТДиМ» Змеиногорского района выступала студия театр — слова «Зазеркалье» (рук. Светлана Сергеевна Аверцева).

Николай Жуков был награжден дипломом II степени. Дипломом III степени награждены: Евгений Волженин, Максим Харланов, Анастасия Горяинова, Арсен Царукян,

От МБОУ Таловская СОШ выступали Роман Петько, Дарья Погорелова, Рамзан Тимаров (рук.Галина Викторовна Погорелова)

От МБОУ «ЗСОШсУИОП» принимала участие Мария Ельцова (рук.Елена Владимировна Ельцова).

Змеиногорский вестник