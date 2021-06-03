Змеиногорск: Народные приметы на 30 мая: как люди предсказывали погоду на лето

30 Мая 2021 Народные приметы на 30 мая: как люди предсказывали погоду на лето 30 мая православные почитали память святой Евдокии. Она была дочерью великого князя Суздальского Дмитрия Константиновича. В 13 лет девушку выдали замуж за 15 летнего князя московского Дмитрия Ивановича. Евдокия была очень образованной и после смерти супруга фактически находилась во главе Московского княжества. В преклонном возрасте она удалилась в Вознесенский женский монастырь, где приняла монашество с именем Евфросинии.

Кроме этого христиане вспоминают в это день апостола от семидесяти Андроника и святую Иунию, родственников апостола Павла, уточняет сайт Vsyamagik.ru.

В народе считали, что какой будет погода 30 мая, такой она будет в течение всего лета. Люди окучивали картофель и высаживали теплолюбивые растения в грунт.

Народные приметы на 30 мая:

Молодой месяц и дождливая погода предвещают мокрое лето.

Если 30 мая дует холодный ветер, то летом тоже будет холодно

Свиньи роют болото – летом окажется дождливым.

https://tolknews.ru/obsestvo/56687-primeti-na-maya-vo-chto-verili-lyudi-i-kakih-svyatih-pochitali

Змеиногорский вестник