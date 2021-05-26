Змеиногорск: Народные приметы на 23 мая: почему люди не работали на земле и чего боялись

23 Мая 2021 Народные приметы на 23 мая: почему люди не работали на земле и чего боялись Православный мир 23 мая вспоминает апостола Симона Кананита – покровителя кладоискателей, земледельцев и семьи. Симон был сыном Иосифа Обручника от первого брака и соответственно братом Иисуса Христа. Он проповедовал христианство в Иудее, Ливии, Египте и даже в Британии. Жизнь закончил в Абхазии – там его распяли на кресте язычники.

В народном календаре 23 мая получило название День Симона Зилота. Как пишет сайт Vsyamagik.ru, считалось, что в этот день нельзя заниматься работами в поле и огороде, иначе можно было обидеть землю-кормилицу. Кроме этого, люди собирали разные травы и коренья для приготовления целебных снадобий.

Народные приметы на 23 мая:

Если в этот день идет дождь, то лето будет сырым и пасмурным.

Большие кучевые облака вечером сулят хорошую погоду на следующий день.

Утром пчелы летают быстро – день окажется теплым.

До рассвета слышно пение птиц – скоро будет дождь.

https://tolknews.ru/obsestvo/56251-pochemu-lyudi-ne-rabotali-na-zemle-maya-narodnie-primeti

Змеиногорский вестник