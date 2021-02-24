Змеиногорск: Народные приметы на 20 февраля. Как сделать доброе дело и привлечь удачу

20 Февраля 2021 Народные приметы на 20 февраля. Как сделать доброе дело и привлечь удачу Главные обычаи дня на Руси были связаны с милосердием и помощью бедных, а также поминальным обрядом: В этот день посещали могилы близких, ходили в церковь и молились за упокой их душ.

Что нужно сделать 20 февраля?

Согласно народной традиции, в этот день стоило испечь пироги с луком, и часть из них раздать нуждающимся. Судя по всему, традиция эта появилась из-за созвучия с именем преподобного Луки Елладского, память которого верующие чтят в этот день. По поверьям, милостыня в этот день, поданная с молитвой и верой, сторицею вернётся благотворителю.

Как предсказать погоду 20 февраля: народные приметы

Предки замечали: с севера пришло тепло – значит, лето будет теплым.

Гром 20 февраля – к плохому сенокосу.

Если на небе синие облака, придет тепло.

Ветер после полудня обещает хороший урожай зерновых.

Красное солнце на закате – к холодному и ветреному лету.

https://tolknews.ru/obsestvo/51132-narodnie-primeti-fevralya-kak-sdelat-dobroe-delo-i-privlech-udach…

Змеиногорский вестник