Змеиногорск: Народные приметы на 20 февраля. Как сделать доброе дело и привлечь удачу

20 Февраля 2021 Народные приметы на 20 февраля. Как сделать доброе дело и привлечь удачу Главные обычаи дня на Руси были связаны с милосердием и помощью бедных, а также поминальным обрядом: В этот день посещали могилы близких, ходили в церковь и молились за упокой их душ.
Что нужно сделать 20 февраля?
Согласно народной традиции, в этот день стоило испечь пироги с луком, и часть из них раздать нуждающимся. Судя по всему, традиция эта появилась из-за созвучия с именем преподобного Луки Елладского, память которого верующие чтят в этот день. По поверьям, милостыня в этот день, поданная с молитвой и верой, сторицею вернётся благотворителю.
Как предсказать погоду 20 февраля: народные приметы
Предки замечали: с севера пришло тепло – значит, лето будет теплым.
Гром 20 февраля – к плохому сенокосу.
Если на небе синие облака, придет тепло.
Ветер после полудня обещает хороший урожай зерновых.
Красное солнце на закате – к холодному и ветреному лету.
https://tolknews.ru/obsestvo/51132-narodnie-primeti-fevralya-kak-sdelat-dobroe-delo-i-privlech-udach…