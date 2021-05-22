Змеиногорск: Народные приметы на 19 мая: почему люди обращали внимание на росу

19 Мая 2021 Народные приметы на 19 мая: почему люди обращали внимание на росу 19 мая люди активно занимались посадками гороха и тыквы на закате и по размеру росы пытались предсказать, каким будет урожай огурцов.

В народе 19 мая называли Иов Горошник, Росенник и Огородник. В этот день сажали горох, тыкву, бобы и многое другое. Посадки часто сопровождали заговорами и проводили на закате, чтобы птицы не склевали семена.

Как указывает сайт Astromeridian.ru, крестьяне обращали особое внимание на росу: если она крупная, то и урожай будет богатым, особенно много будет огурцов.

Народные приметы на 19 мая:

1. Если ночь выдалась теплая – огурцов будет много, а если холодной – год окажется неурожайным.

2. Если роса утром не выпала – погода переменится.

3. На кленах появились сережки – пора сеять свеклу.

4. Из обломанной ветки капает сок – установится ясная погода.

5. Осы строят гнезда в открытых местах – лето будет сырым.

6. Туман на рассвете предвещает отсутствие осадков.

Змеиногорский вестник